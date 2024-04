Vinales vence a Sprint Race em Portugal após erro de Bagnaia: Márquez se mostra e que ultrapassagem teve

Viñales venceu a corrida de velocidade do Grande Prémio de Portugal de MotoGP: Marc Márquez foi segundo e Martin terceiro em Portimão. Erroraccio di Bagnaia que terminou em primeiro e quarto.

Maverick Viñales Vitórias Corridas de velocidade no GP de Portugal de MotoGP Antes de Márquez e Martin. Em quarto lugar ficou Pico Bagnaia, que esteve na primeira posição até a poucas voltas do final, mas um erro fez com que ele saísse direto na primeira curva e perdesse a liderança. Pico está no último lugar do pódio à frente de Miller, Bastianini, Acosta, Aleix Espargaró, Quartararo e Raul Fernandez.

A primeira vitória de Maverick Vinales na corrida de velocidade e o primeiro pódio de Marc Márquez com a Ducati.

O Sprint de Portimão ficou marcado por um erro de Pecco Bagnaia, a cinco voltas do fim: o campeão do mundo largou no ponto de travagem da primeira curva, quando tinha uma margem de um segundo sobre os seus perseguidores. Assim, o piloto italiano ficou na quarta posição, posição que depois defendeu do ataque do ex-companheiro de equipa Jack Miller.

Jorge Martin domina a Qatar Sprint Race: Bagnaia é apenas quarto e Binder e Espargaró no pódio

Quem esperava uma corrida entre a Ducati, com Bastianini a partir da pole position e a habitual luta entre Martin e Bagnaia, viu-se perante uma corrida completamente diferente: Enea cometeu um erro na partida devido a um problema de aterragem e perdeu imediatamente a liderança, com Bagnaia aproveita para subir às primeiras posições. Martin continua entre os grandes nomes esperados, mas luta atrás de Viñales e na última volta é ultrapassado pelo excelente Marc Márquez, que parece confortável na nova moto.

Os pontos são completados por Enea Bastianini, que terminou em sexto com o piloto oficial da Ducati e foi menos decisivo na corrida depois de largar de uma excepcional primeira posição. O sétimo lugar foi para Pedro Acosta, sempre protagonista com GasGas Tech3, e o oitavo lugar foi para Aleix Espargaró com a segunda Aprilia. Fabio Quartararo terminou em nono para dar um ponto à Yamaha.

Organização da chegada da Portimão Sprint Race