O AMOR ESTÁ NO AR, antecipação da 7 all’11 de fevereiro de 2022

Eda, dopo aver scoperto che Kemal è il vero padre di Serkan, convença Aydan a parlargliene di persona ma, quando Serkan apreende a notícia, não aceita a situação.

Leggi anche: O amor está no ar, antecipações puntata dell’1 e 2 de fevereiro de 2022

Proprio mentre il rapporto tra Kemal e Kiraz si sta enxagualdando sempre di più, la bambina invita il nonno al suo primo giorno di scuola. Ma quest’ultimo, com grande delusione della piccola, non si presenta, obdendo e un ordine di Serkan.

Trame Love está no ar prossima settimana

La piccola Kiraz, terrivelmente delusa dalla promessa infranta dal nonno (che le aveva promesso che sarebbe andato a prenderla all’uscita da scuola), si chiude nel bagno dell’istituto con Can, destando molta preoccupazione ne.

É o primo giorno di scuola di Kiraz e la bambina si è chiusa in bagno na tentativa de far avvicinare Serkan e Kemal, sebbene con scarsi rultati. Eda però, por ringraziare l’uomo di essere accorso a scuola in aiuto della nipote, fa un belissimo gesto di avvicinamento nei confronto de Kemal.

Eda, por ringraziare Kemal di essere accorso a scuola in aiuto della nipote, invita lui e Aydan alla cena che ha organizzato com il rest della famiglia para anunciar que lei e Serkan so tornati insieme. Anche Aydan esta muovendosi para trovar o modo de interação com o padre e figurino.