Tonio Cartonio (nascido Danilo Bertazzi) casado: o casamento em Brianza com Roberto Nozza – fotos

amor é amor, amor é amor. Com estas poucas palavras Danilo Bertazzi, o ator que todos os millennials na Itália lembram como o famoso Tonio Cartonio, anunciou seu casamento aos fãs. Bertazzi, 64 anos, casou-se com Roberto Nozza, seu companheiro de vida há doze anos em Pisana Brianza. Um momento que o ator quis compartilhar com todos os seus seguidores, ao postar algumas fotos daquele dia fatídico no Instagram. Há uma foto dos noivos abraçados, um deles acompanhado dos pais, mas também há um detalhe de suas mãos, com alianças à vista.

Os seguidores mais fervorosos de Bertazzi sabiam que o casamento estava no horizonte. “2024 será o ano do sim, eu quero isso. Só falta decidir a data”, revelou no início do ano o ator mais conhecido por interpretar o anão, o protagonista. MelvigenPrograma Histórico Ray Tree para Crianças. “Aos 58 anos, você vive a vida com tranquilidade, curtindo seus entes queridos, como meu companheiro Roberto, e seu trabalho, enquanto ele está lá”, disse Bertazzi em entrevista em 2019. Uma ocorrência diária. Depois de doze anos juntos, seu relacionamento com Roberto Noza também gerou um casamento que deixou seus seguidores loucos de alegria.

Adeus à Milivisão

Há algumas semanas, Bertazzi postou nas redes sociais um vídeo no qual explicava os motivos que o levaram a se despedir. Melvigen, um dos programas infantis de maior sucesso que Ray já produziu. “Cada vez que vejo um meme com Tonio se despedindo da Millivision, me sinto um pouco culpado”, explica o senhor de 64 anos no vídeo. Bertazzi revela que o motivo da despedida está relacionado a problemas de saúde. “Ele agarrou meu cabelo e eu fiz minha primeira cirurgia cardíaca. Isso muda sua perspectiva de vida e faz você pensar. Lembro-me de estar no hospital e estar tão preocupado em ser substituído e nunca mais voltar. Liguei para os escritores e o produtor e disse: ‘Por favor, não me deixe em casa.’

