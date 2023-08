Transcend Info une forças com TD SYNNEX

Ignorar as informações firmou um acordo com o distribuidor líder global e agregador de soluções de ecossistema de TI TD SYNNEX, para fornecer soluções embarcadas (industriais) na região europeia, incluindo Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Benelux, Portugal, países nórdicos e países orientais. Europa, a partir de 1º de agosto de 2023. Os parceiros locais receberão serviços de consultoria rápidos e profissionais para ajudar startups emergentes. Todo o catálogo da Transcend (consumidor e embutido) estará disponível através da divisão dedicada Global Computing Components (GCC) da TD SYNNEX, para fornecer uma oferta completa aos nossos clientes.

A divisão GCC da TS SYNNEX se orgulha de uma extensa rede e forte presença na indústria, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços de qualidade, incluindo CPUs, módulos de memória, dispositivos de armazenamento, placas-mãe e placas gráficas. Como um parceiro confiável para fornecedores de tecnologia, distribuidores e integradores de sistemas, a TD SYNNEX desempenha um papel central na conexão de clientes e fornecedores.

Thomas KleinVice-presidente do GCC, TD SYNNEX, Europa: “Com a demanda cada vez maior por produtos de memória, adicionar soluções incorporadas e de consumo da Transcend ao nosso portfólio europeu tornou-se fundamental para fornecer excelente potencial de crescimento para nossos varejistas. Estamos confiantes de que esta nova parceria estratégica abrirá novas portas para oportunidades empolgantes que levar ambas as empresas a alturas sem precedentes. Acredite.”

Como uma marca líder de memória embutida e outros produtos de memória, a Transcend demonstra sua experiência com uma forte equipe de P&D, experiente equipe de suporte técnico e base de fabricação em Taiwan. A Transcend adota tecnologias maduras e inovadoras para melhorar a resistência, confiabilidade, segurança e estabilidade de seus produtos. As soluções de memória incorporada são amplamente utilizadas em uma ampla gama de setores, incluindo médicos, monitoramento inteligente, redes 5G, automação, transporte inteligente, entretenimento digital e muito mais. Essa colaboração é dedicada a fornecer soluções personalizadas abrangentes que atendam às necessidades em constante evolução das empresas do setor de tecnologia.

Ewan TellerDiretor Geral da Transcend Information Europe: “Qualidade e confiabilidade estão no centro dos requisitos industriais, e a Transcend se tornou uma das marcas líderes de soluções de memória integrada. Temos o prazer de expandir nosso contrato com a divisão GCC da TD SYNNEX para o nível europeu, levando em consideração seus pontos fortes e ampla experiência como fornecedor de soluções industriais. Esperamos fornecer soluções personalizadas para todos os parceiros da TD SYNNEX.”

A TD SYNNEX coopera com todo o ecossistema de tecnologia para gerenciar a transformação contínua, implementar com confiança o desenvolvimento contínuo que permite aproveitar oportunidades futuras e ajudar as empresas a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia. Reconhecendo as demandas cada vez maiores de aplicações industriais, a Transcend e a TD SYNNEX vislumbram um futuro promissor ao fornecer opções ilimitadas em qualquer ambiente operacional. Essa visão compartilhada permitirá que ambos capitalizem essas perspectivas e avancem no setor.