Passe de temporada € 39,99 de 11 a 15 de novembro

EU ‘11/11 É o décimo primeiro dia desportivo e – e para o festejar bem – chega um ritual imperdível: onze dias. da meia noite Quinta 11 até tudo Segunda-feira 15 de novembro O acesso ao mundo da Eleven Sports será único e irrepetível. O ingresso da temporada, aliás, é válido até 30 de Junho Todas as competições transmitidas na plataforma estarão disponíveis a um preço € 39,99 (em vez de € 59,99).

Campeonato da Série C com a inovadora experiência multi-view Diretta Pro para que você não perca nem um minuto do torneio profissional que abrange toda a Itália; O melhor de cada rodada da Jupiler Pro League; Show Internacional de Basquete com todos os jogos da Euroliga e da Eurocup, incluindo Olympia Milano, Virtus Bologna, Veneza e Trento, e muito mais no pacote diário Eleven que mantém os verdadeiros fãs do esporte companhia. Uma oportunidade imperdível de acessar todos os eventos ao vivo da plataforma e desfrutar de uma rica oferta de conteúdo bônus sob demanda exclusivo.

Você pode assinar a oferta diretamente do site elevensports.com.

Cerca de onze esportes

A ELEVEN SPORTS é uma fornecedora internacional de esportes e entretenimento ao vivo para 30 milhões de fãs em todo o mundo por meio de suas plataformas OTT.

A empresa foi fundada em 2015 por intuição de Andrea Radrizzani, empresário italiano com experiência consolidada nos setores de esportes e mídia e um dos primeiros a vislumbrar o potencial de novos mercados graças ao desenvolvimento de tecnologia aplicada aos modos de realização dos eventos esportivos. usado. Inovador e acessível.

onze esportes Hoje Representa não apenas um modelo de sucesso para fazer negócios, mas também a síntese perfeita de tecnologia, mídia, entretenimento e esportes.

O fundador da ELEVEN, Radrizzani também é patrocinador do Leeds United (o clube da Premier League inglesa) e da Aser Ventures, uma empresa de investimento global que opera nos setores de esportes, entretenimento e estilo de vida.

Internacional pela dna, a ELEVEN está presente em mercados de toda a Europa (Bélgica, Polónia, Portugal e Itália) e na Ásia (Taiwan e Japão).

Com uma posição que apenas transmite os melhores eventos esportivos de todo o mundo, ELEVEN opera uma ampla gama de direitos de TV que incluem League One (ELEVEN Polônia, Bélgica), Serie C (ELEVEN Itália), LaLiga (ELEVEN Bélgica, Polônia, Portugal) e Liga dos Campeões Europeus (ELEVEN Portugal). Por outro lado, a ONZE Bélgica adquiriu os direitos da Pro League belga, das ligas menores e da Super League Feminina.

ELEVEN é sempre sinônimo de novo conteúdo completo e cativante: ao vivo em todos os idiomas locais aprimorado com atualizações ao vivo, comentários de fora e no estúdio, conteúdo digital e programação local.

Em 2017, a ELEVEN também desembarcou na Itália com uma plataforma dedicada ao mercado nacional convencida do significativo potencial de crescimento do setor. Intuição perfeita à medida que mais e mais fãs apreciavam as novas maneiras de usar eventos esportivos.

Até o momento, a plataforma de streaming online da ELEVEN ITALIA oferece uma visão completa ao vivo dos fãs de esportes com conteúdo premium, como Basketball Serie C, Eurocap, Euroleague, Handebol, Civ, Jupiler Pro League, Wuorld Tour Ultra Trail e muito mais.