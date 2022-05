Sua resposta aos rumores

La Pupa e Nerdy, todos os looks de Barbara D’Urso entre camisetas e chinelos

Muito se tem falado nas últimas semanas sobre a suposta Adeus à Mediaset por Barbara D’Urso, a ponto de muitos jornais já assumirem como definitiva a separação entre o apresentador e a empresa. Segundo alguns rumores, Dagosbya A apresentadora “não estará nos planos da empresa”E Porque seu contrato (que expira em dezembro de 2022) não será renovado por Pier Silvio Berlusconi.

Para ilustrar a história foi a própria Bárbara Dorso, que em entrevista ao impressão Ele falou sobre seu futuro na TV, respondendo a todos os rumores que circularam nas últimas semanas.

Barbara Dorso, sua resposta à sua despedida da Mediaset

Após semanas de rumores, Bárbara Dorso Ele quebrou o silêncio sobre seu futuro na telinha e finalmente falou sobre sua suposta despedida da Mediaset, o que gerou muita discussão. marca Seu aniversário de 65 anoso apresentador concedeu uma longa entrevista com impressãoExplicar definitivamente as relações com a empresa à qual estava filiada Um dos principais rostos por muitos anos.

“Vou ficar no Mediaset novamente no próximo ano‘, especificou D’Urso, referindo-se a Rumores se espalham a partir de Dagosbya No passado, ele negou quaisquer rumores sobre ele. Sons de despedida?Eu tento explicar de uma maneira legal. Há pessoas que estão obcecadas por mim. A obsessão pode levar a que as coisas sejam designadas para serem escritas, mesmo que não sejam verdadeiras. Talvez para conseguir mais cliques. Não adianta negar sites. Nem eu nem a empresa fazemos isso.”

Então não foi planejado se despedir de Bárbara, Quem vai continuar a conduzir? Essa deve ser a única certeza. a partir de Cinco da tarde Seu histórico talk show vespertino, que foi sendo modificado ao longo do tempo para oferecer ao público uma Corte mais útil E menos foco em fofocas. Se havia um plano secreto para Pier Silvio Berlusconi, que segundo o site de Roberto D’Agostino estaria pronto para virar o Canale 5 com a ajuda de sua parceira Silvia Tovanin e Maria de Filippi, não se sabe no momento.

O retorno é improvável Domingo ao vivo ou Ao vivo – não é Dorso, Enquanto o futuro de Di Bubba e NerdO que não deu os resultados desejados sob a orientação de D’Urso.

Barbara Dorso, 65 anos de sucesso

Barbara Dorso comemorou uma festa maluca com seus 65 anos Vista deslumbrante da Catedral de Milão, Que contou com a presença de muitos amigos e rostos conhecidos da TV, de Valeria Marini a Massimo Boldi, passando por Arissa com Vito Coppola, Metta, Vladimir Luxoria, Fabio Rovasi, Paola Paralli e Federico Fashion Style. A frente se superou: ela exibiu um look maluco, em um mini vestido super justo, com uma saia bufante de penas pretas e paetês.

Por ocasião desta bela conquista, a apresentadora mencionou que se envelhecer faz parte da vida, então a idade é apenas um número. “Não me debruço muito sobre a idade, porque ela também não existe. Ele falou sobre isso em entrevista ao impressãoadmitindo viver o tempo que passa em paz.