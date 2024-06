Giulia De Lellis, Nothing But Giano: “Voltarei com Andrea Damante”

Júlia de Lellis Ele fez algumas declarações sobre sua ex-namorada ANedria Damanti. Na verdade, durante uma das entrevistas, perguntaram com quem ela voltaria se fosse forçada, e sua ex Jevina respondeu como DJ.









Giulia De Lellis e a revelação de Andrea Damante (depois de Giano del Bufalo)

Depois de estar com Carlos Beretta Depois de deixar para trás a relação que uniu Giulia De Lellis com Giano del Bufalo, irmão da mais famosa atriz Diana del Bufalo. Mas este último relacionamento parece ter fracassado, apesar de não haver confirmação ou negação. Ao final do relacionamento com o descendente da família dona da famosa empresa de armas, a emissora foi vista em uma boate com Andrea Damanti. Mas mais tarde foi descoberto que o relacionamento deles era apenas amizade.

Um pouco antes Júlia de Lellis Ele participou de uma entrevista em um podcast chamado Conversa de roleta Entre as várias perguntas que ele respondeu estava uma que dizia: “Se você tivesse que escolher voltar para o seu ex, quem seria e por quê?” Antes de dar a tão esperada resposta De Lillis Ela queria enfatizar o fato de que não voltaria com o ex-marido, a menos que a forçassem. Sua resposta foi: “Claro, porque o jogo exige… Acho que porque estou indeciso entre dois nomes, sendo um deles um pouco mais sensível. Tem uma situação assim, não posso…”. A ex-Jevina anunciou, criando um pouco de expectativa entre os fãs e depois acrescentou: “Vamos fazer muita gente feliz e fazer esse ‘Retorno de Damilis’. Nós nos conhecemos desde sempre e estamos tentando e tentando de novo. nos divertimos e nos redescobrimos.” […] “Eles estão brincando, deveriam ter me perguntado.”





A história entre Giulia De Lellis e Andrea Damante