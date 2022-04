Covid, acidentes, suicídio: a “maldição” do navio de cruzeiro

A viagem inaugural de um navio de luxo de Viagem marítima Tornou-se uma tragédia, pois um passageiro britânico se perdeu no mar. Na última quarta-feira, o homem teria decidido cometer suicídio pulando na água, durante a viagem de volta do navio a Portsmouth, na Grã-Bretanha, depois de completar sua viagem entre os portos de Espanha e Portugal. A tripulação do navio percebeu tarde demais o que havia acontecido, quando não havia mais nada que pudesse ser feito para cometer suicídio. E nem mesmo as buscas, nas quais participaram as guardas costeiras francesa e espanhola, levaram à descoberta da pessoa desaparecida. Alguns dos tripulantes e outros passageiros do navio de cruzeiro voltaram a caminho na esperança de encontrá-lo, assim como dois navios mercantes que estavam na área da tragédia, sequestrados para ajudar nas buscas no mar, informou o jornal Daily. Ele disse.

viagem de pesadelo

O capitão do navio também convocou um avião de vigilância e um helicóptero para tentar localizar o corpo na água. Na noite de quinta-feira, todos os esforços de pesquisa foram descartados e a hipótese é que o cidadão britânico pode ter se afogado. Ainda não está claro se algum outro passageiro viu o homem se jogando no mar, ou se uma das câmeras de segurança instaladas no navio filmou a cena. Outro hóspede do navio que pagou £ 5.000 pela passagem disse: “Todo mundo ficou devastado com o que aconteceu: é horrível pensar que outro passageiro pode ter morrido”. Na verdade, já havia problemas a bordo.

O itinerário incluiu ainda La Coruña na Espanha, Madeira, Tenerife, Gran Canaria e dois dias completos e uma noite na capital portuguesa, que foi reduzido para apenas uma noite. A estação da Madeira foi completamente cancelada. Um marinheiro ficou gravemente doente durante sua viagem ao redor do Atlântico e foi levado de helicóptero para um hospital para tratamento em terra. Outro passageiro falou sobre um maldito cruzeiro desde o início, que teve um problema atrás do outro. Passamos de falta de comida e água para Wi-Fi com defeito, até mesmo mudando de itinerário. e nem mesmo Doença do coronavírus Ele estava desaparecido e uma área do navio foi colocada em quarentena para abrigar pessoas que contraíram o vírus. Finalmente, um marinheiro foi levado de helicóptero de resgate para o hospital e outro desapareceu no mar.

Estrelas da música também estão a bordo