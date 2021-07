“Comecei com um sofá e recusei uma montanha de dinheiro por um Avatar” – Corriere.it

Vá para a apresentação oficial de Água parada por Tom McCarthy que o tira da competição aqui. Disposto a se ridicularizar, revelando opções de carreira ousadas, como rejeição Avatar de. James Cameron ofereceu-lhe 10% dos lucros. Pronto para saciar os fãs, inclusive com pedidos de autógrafos no final do encontro com o público. Aqui, Matt Damon, cada vez mais garotos do vizinho, apesar de seu quinquagésimo aniversário em outubro, está feliz demais por estar pessoalmente “no festival mais celebrado do mundo”, para deixar espaço para as lágrimas. Vivemos um ano e meio em uma situação desumana, sem contato direto. Depois do que passamos em uma sala com mil pessoas, isso me fez chorar. Eu sinto que é a primeira vez. ” Na verdade, eles não contam, assim como é difícil lembrar todos os títulos que importam para uma carreira que o maior já superou. “Eu não tinha dúvidas de que queria ser ator, eu sabia disso desde que era um menino.”

Uma paixão compartilhada com Ben Affleck, Os amigos já têm dez anos e juntos partiram para o mundo com que sonhavam graças ao Ele queria pescar. Gênio rebeldeDa faculdade ao Oscar. “Morávamos em Boston com outros amigos em um apartamento muito pequeno e Ben dormia no sofá. Ninguém queria nos alugar um maior. Quando nossa primeira peça saiu diverso Nós o trouxemos conosco. ” contrato assinado. “Com o primeiro dinheiro que ganhamos, compramos um Jeep Cherokee.” Ele diz que a bagunça pode ajudá-lo a manter os pés no chão. “Não se leve muito a sério.” O dinheiro também não parece ser a prioridade, a julgar pelo gosto que ele está falando imagem do símbolo. “Cameron me disse que estava fazendo um filme que não precisava de uma estrela. Mas se eu aceitasse, ele me ofereceria 10% dos lucros. Eu estava trabalhando na pós-produção para Identidade de BornEu não queria desistir. Olhe para mim, você não conheceria um ator que recusasse tanto dinheiro. ” READ European Ocean Race - Radio Monte Carlo