Final do Campeonato Europeu, em Treviso sem telas gigantes: monitoramento extraordinário planejado | Hoje Treviso | Notícias

Treviso – Não a telões e atividades divertidas em locais públicos no centro.

Quinta de manhã, prefeito de Treviso, Maria rosaria laganaO Comité Regional de Ordem Pública e Segurança para a Participação do Município de Treviso, na circunstância representada pela Vice-Prefeita Andrea De Cecchi, compilou as linhas de ação a seguir por ocasião da final do Campeonato da Europa entre Inglaterra e Itália .

O objetivo é evitar o máximo possível Aconteceu na noite de terça-feira passada no centro de Treviso, onde se realizavam entretenimentos lotados e perigosos, incluindo dança, favorecidos por alguns espaços públicos para telas de televisão ao ar livre para permitir ao público acompanhar ao vivo a semifinal entre Itália e Espanha.

A prefeitura explica: “Foi acordado, de pleno acordo com o município, a urgência de garantir a implementação, em consonância com as diretrizes do Ministério do Interior, do atual regulamento para a contenção da epidemia de Covid-19. suspensão, mesmo em áreas designadas como “zona branca”, Para eventos que incluam encontros em espaços interiores e exteriores. Pelo que foi acordado, por ocasião deste evento desportivo, que o município suspenderia as licenças expressas ou implícitas (“SCIA Entertainment”), incluindo os já emitidos, para a realização de qualquer forma de entretenimento nas instalações ao ar livre de pubs, pubs e empresas semelhantes. ” Por favor, pare as telas grandes.

Foi ainda acordado, mais uma vez, na noite de domingo, 11 de julho, um excepcional reforço da atividade fiscalizadora na capital, com o objetivo de suprimir – antes, durante e depois do jogo – comportamentos que violem o anti- coleta de provisões nos locais historicamente designados para o jogo. Os moradores reuniram-se por ocasião das festividades, bem como as estipuladas pelo Código da Estrada, especialmente no que diz respeito à condução sob influência. “O Governador, as forças policiais e o município de Treviso chegaram finalmente a um acordo que o comportamento dos cidadãos e gestores dos espaços públicos deve, em qualquer caso, inspirar-se no máximo senso cívico nestas circunstâncias, dada a continuação da importância da epidemia e , acima de tudo, os riscos para a saúde associados à disseminação de variantes do vírus. ”

