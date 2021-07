Peculiaridade do Euro 2020: de penalidades de pesadelo a desafios entre bombardeiros, aqui está o que as casas de apostas estão dizendo

Euro 2020, Itália x Inglaterra: final equilibrada, a meta pode ser suficiente para definir o desafio. 1-0 azul joga às 7,50

9 de julho de 2021 – um equilíbrio quase perfeito, com leve preferência pelos donos da casa: essa é a previsão dos analistas do 888sport.it na partida de domingo em Wembley entre Itália e Inglaterra, final do Euro 2020. A 1,84. A Itália, em sua quarta final europeia (a única vitória em 1968 sobre a Iugoslávia), seguiu-a por uma distância de 1,94. Olhando apenas para os resultados dos tempos regulares, os ingleses mantêm-se à frente com 2,63, enquanto os Blues jogam com 3,05. Um empate, que leva as equipes à prorrogação, paga 3 vezes a aposta. A última final continental, que decorreu há cinco anos entre Portugal e França, terminou por 1-0 no prolongamento, com o golo de Eder aos 109. Também nesta ocasião, o preço parece improvável, tanto que se situa nos 2,70 . As chances de Ender são baixas em 1,48. A Inglaterra foi um pouco favorita, mas quanto ao placar exato, está 1-1 na primeira colocação a 6,00, resultado do grande número de partidas que até agora terminaram em prorrogação ou pênaltis, incluindo as semifinais. Isso segue 0-0, o resultado da última partida europeia entre Itália e Inglaterra (que terminou em uma disputa de pênaltis) e 0-1 para os britânicos, ambos com lances de 888 a 6,50, enquanto Chiellini venceu por pouco. para 1. -0 a 7.50. 1-2 (às 10h00) e 0-2 (às 11h00), bem como 2-1, enquanto a Itália joga 2-0 às 12h50.

Euro 2020, Itália e Inglaterra nos anos 90: pesadelo de penalidades de Southgate, casas de apostas não descartam penalidades

ROMA – Itália e Inglaterra jogam juntas na final do Euro 2020 em Wembley. A taça está pronta para ser arrebatada e, como em toda final, não se pode descartar a hipótese de que o jogo tenha uma lista de espera superior a 90 minutos do regulamento. Os analistas de apostas da Stanleybet.it estão convencidos disso, que veem em 4,50 a probabilidade de que o desafio seja decidido por pênaltis.

O único treinador sorridente foi para a Itália, que em 2012 com Cesare Prandelli no banco venceu a Inglaterra a 11 metros nas quartas-de-final. A probabilidade de que o mesmo resultado também se repita na final de Wembley é 9,40 vezes a aposta, mesma probabilidade que também estava reservada para Southgate. As chances de equilíbrio entre Itália e Inglaterra também são em relação aos suplementos: o empate de 90 minutos em Stanleybet.it iguala 3 vezes as apostas, enquanto o sucesso na prorrogação para uma delas foi encontrado em 11. RED / Agipro

Euro 2020: Balanço Final, Itália Talona Inglaterra. Igreja, outro gol abre o jogo vale 11

9 de julho de 2021 – a Itália perdeu apenas uma vez para a Inglaterra em jogos oficiais, mas a história tem pouca influência nas chances. E assim, olhando para a final do Euro 2020, no domingo em Wembley, a seleção nacional “Três Leões” começa com uma ligeira vantagem. No templo do futebol inglês, os Azzurri estão tentando ganhar um campeonato europeu que estão perdendo há 53 anos, oferecido a 1,92 para os especialistas da Stanleybet.it. Southgate pode finalmente desbloqueá-lo: a primeira assinatura inglesa do torneio vale 1,85. A solução para a prorrogação não é uma miragem, como aconteceu nas quartas-de-final do Euro 2012, depois vencido nos pênaltis pela Azzurra. Outro ‘X’ é jogado às 3,00, enquanto o ‘2’ inglês foi dado no tempo regulamentar a 2,70 e o ‘1’ viajou em azul a 2,95, embora na fase eliminatória a Itália tenha evitado a prorrogação com a Bélgica. Kane e seus companheiros ainda não cobraram o pênalti, enquanto a Itália será a segunda vez entre esses europeus: a disputa de pênaltis é de 4,50. Na noite de domingo, duas das melhores defesas do torneio se enfrentam, com destaque para a Inglaterra, que marcou apenas um gol até agora: o número sem gols no tempo regulamentar foi fixado em 1,72. Entre os artilheiros está um duelo entre os atacantes Harry Kane e Ciro Immobile. O atacante do Tottenham já conta com quatro selos, apenas uma diferença sobre os atuais artilheiros Cristiano Ronaldo e Patrick Schick: mais um gol do atacante inglês está longe de ser impossível, com 2,75. Entre seus companheiros, Raheem Sterling segue de perto, em 3,75. A terceira rede Immobile na Euro 2020 empurra este post em Stanleybet.it 3 vezes, mas o interesse recentemente também e acima de tudo em Federico Chiesa, que é capaz de abrir o placar com Áustria e Espanha: repete fora da Juventus em 11 no probabilidades associadas ao primeiro golo. Por fim, tente escrever seu nome no campeonato de Andrea Belotti cujo gol na partida mais importante é de 3,75.

Euro 2020, Itália-Inglaterra: Immobile busca redenção e desafia Kane, bookmakers acreditam no objetivo de Blue

Roma – um desafio digno de uma carreira, um objetivo para recordar. É isso que querem Ciro Immobile e Harry Kane, os atacantes da Itália e da Inglaterra que vão disputar a final do Euro 2020 em Wembley. Só o azul, depois de 4 largadas sem marcar, está pronto para se recuperar, tanto que segundo analista de apostas da Olybet.it lmmobile é o favorito do grupo azul por violação de gols, que Pickford defendeu com um gol do atacante da Lazio aos 3,35. Mais provavelmente, segundo as casas de apostas, a censura ao adversário é tão grande que o golo de Harry Kane, em busca de um vínculo com Cristiano Ronaldo como melhor marcador, valha “apenas” 2,85 vezes a aposta. Os ingleses também avançaram com dois gols, aos 11, contra 16 do Immobile. Também em busca da glória, os meio-campistas do atacante da Lazio, Lorenzo Insigne e Federico Chiesa. O gol do armador do Napoli é de 4,50, enquanto o terceiro gol do atacante da Juventus em Wembley é de 4,75. Não apenas o capitão Kane para as forças de Southgate. O outro piloto, Raheem Sterling, selou 3,90 vezes a aposta. vermelho / ajebru