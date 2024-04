“Pare com esse anúncio: é uma blasfêmia” Telespectadores católicos iniciam um boicote contra a empresa de batatas fritas

A Associação de Telespectadores Católicos apela à IART para suspender imediatamente a transmissão do comercial Amica Chips porque “ofende a sensibilidade religiosa de milhões de católicos devotos”. Começa o protesto contra o comercial criado pela agência do Grupo Lorenzo Marini para a popular marca de batatas fritas, com as pessoas esfregando as mãos às primeiras reações àqueles 30 segundos protagonizados por algumas freiras e um padre. A cena se passa em uma igreja, onde uma freira não consegue encontrar as hóstias no sacrário e compensa com um punhado de batatas fritas que tinha consigo. Quando o sacerdote começa a oferecer sacrifícios aos iniciados alinhados diante dele, o primeiro arregala os olhos ao ouvir um som estridente inesperado.

É uma comparação que o presidente da AIART, Giovanni Baggio, considerou “obscena” porque “despreza a comparação entre uma batata frita e uma partícula sagrada”. Da parte da empresa, este anúncio seria “uma dolorosa tentativa de recuperação recorrendo à descrença”. A AIART denunciou o anúncio ao Instituto de Autodisciplina Publicitária, com vista ao seu bloqueio: “É contrário aos artigos 1.º e 10.º, Lealdade na Comunicação, Crenças Morais, Civis e Religiosas e Dignidade da Pessoa, da Autodisciplina . O código de comunicação empresarial – diz novamente Baggio – é um indicador de sensibilidade social e indiferença moral que caracteriza não apenas o comportamento corporativo e anunciante. Apelamos ao politicamente correto e cancelamos a cultura, mas só contra a religião cristã (mas só isso) nos sentimos no direito de qualquer desdém?”

O que a conhecida empresa de batatas fritas está a fazer é “uma falta de respeito e criatividade – acrescenta Ayaert – e também um sinal da incapacidade de fazer marketing sem recorrer a símbolos que nada têm a ver com consumo e crocância. Ofender os sentimentos religiosos de qualquer seita é uma indicação de falta de respeito pelos usuários, pela sua identidade cultural e moral e pela sua dignidade como pessoa. Receber aplausos de um público obediente e referências blasfemas é um insulto para aqueles que anunciam, ou afirmam fazer. Para a série “Enquanto Falarmos Sobre Ele”

