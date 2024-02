É sempre meio-dia, Antonella Clerici se irrita com protagonista ao vivo | Palavras grandes voam: “Você …”

O que aconteceu ameaça ameaçar a continuidade normal da radiodifusão e ninguém os viu desta forma.

Tudo pode acontecer quando você está Ele vivehá até alguns entre seus heróis Momentos tensos. Prova disso é o que aconteceu nos últimos episódios de “É sempre meio-dia“, durante o qual algumas palavras duras foram lançadas entre os personagens do elenco.

Houve forte O choque entre dois de seus pilaresIsso é dizer Antonella Clerici e Chef Ivano RiccibonoIsto criou momentos de extrema tensão e comprometeu a continuidade normal da transmissão. Relatado por Leggo.it.

Obviamente, isso despertou grande espanto do público Ele esperava tudo menos ver os dois discutindo. Na verdade, não faltaram expressões de exclamação deles.

Mas foi isso que aconteceu. Certamente pelo quão especial aquele momento foi Isso surpreendeu muito a todosmesmo na plateia em casa que assiste constantemente à transmissão com atenção.

Com ciúmes de sua culinária

Todos conhecemos Ivano Riccibono e Antonella Clerici. Ela é a rainha da opinião, enquanto ele é um dos chefs mais habilidosos do mundo da culinária italiana. o homem que Ele tem um grande amor por ingredientes de qualidade e cuida muito bem de seus pratos.. Afinal, também é natural que assim seja, porque estas são criações dele.

No entanto, isso cria algumas dinâmicas interessantes dentro do show, como o recente conflito com Antonella Clerici.

Um momento de forte tensão entre os dois

Tudo aconteceu enquanto o chef preparava canelones gratinados com alcachofras. Parece que durante a receita Ivano Riccibono tentou afastar Antonella Clerici do fogão, deixando Alfio fazer o trabalho de auxiliar. Porém, isso não agradou ao apresentador, já que Alfio não se mostrou um excelente auxiliar e por isso tomou a iniciativa de se retirar.

“Gostaria de ressaltar que Ivano é um pouco machista porque quando é amigo do Alfio ele não fala nada para ele, e quando estou por perto ele sempre me repreendedisse Antonella Clerici. Ela então ressaltou que geralmente era responsável por misturar os ingredientes, mas desta vez ela se viu misturando-os sem sucesso. “Então eu me misturei em vão“Pressionei, mas não faltou resposta do chef.”Você tem cantarolado em vão desde que começamos esse show.“