“Amor” floresce em Fonderie Limone, performance teatral de Pippo Delbono – Torino Oggi

A busca do amor como sentimento e estado de alma é o foco desta produção teatral que nasce do encontro entre… Pippo Delbono e Renzo Barsotti. “amor” Ele fará sua estreia na Fonderie Limone em Moncalieri na terça-feira, 28 de fevereiro, e depois se repetirá até domingo, 5 de março.

O espetáculo foi produzido pela Emilia Romagna Teatro ERT e está em cena para a temporada de assinaturas no Teatro Stabile de Torino. amor É uma viagem musical e lírica por uma geografia externa – além de Portugal, Angola e Cabo Verde – e uma interna, as cordas da alma que vibram ao mais leve sopro de vida. As notas são as tristes Fadoque explode em explosões energéticas através das vozes de seus cantores, abertas para alcançar todos os cantos da sala; O ritmo agora é o ritmo do show, e agora é o ritmo de A pintura VivendoÉ hora de um desfile lento. O quadro é uma pintura que muda de cor, aquece e esfria.

Depois, há a palavra poética, que o registo caloroso do artista da Ligúria transmite através do seu habitual canto hipnótico ao microfone. As letras são de Carlos Drummond de Andrade, Eugenio de Andrade, Daniel Damasio Asensão Felipe, Sofía de Mello Brenner Andreessen, Jacques Prévert, Rainer Maria Rilke e Florbella Espanca.

“este programa – Diz Pipo Delbono – Apresenta uma dupla visão do amor. Por um lado, todos nos colocamos em busca deste amor, tentando escapar ao medo que nos ataca. Nesta jornada procuramos evitar este amor, mesmo que estejamos sempre conscientes da sua urgência; Estou procurando, mas também quero, e é exatamente isso que dá medo. Mas o caminho – feito de música, sons e imagens – pode conseguir conduzir-nos à reconciliação, a um momento de paz em que este amor se possa revelar para além de todo o medo.“.