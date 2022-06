1,2 bilhão de euros para comprar a empresa. Apenas a venda forçada do Chelsea supera este número

MilanNews.it

Perfil: Novos proprietários do AC Milan vão direcionar a “estrutura interna” para criar uma empresa multibilionária

As equipes esportivas se tornaram uma mini Disney, mas as pessoas e a infraestrutura não acompanharam. Os novos donos do Milan querem mudar essa situação.

Jerry Cardinal, da RedBird, criticou as avaliações no campo esportivo, argumentando que elas são muito baixas e não refletem o valor gerado pela escassez ou a potencial convergência futura das indústrias de esportes, cultura e entretenimento.

Por que é importante: A aquisição de € 1,2 bilhão do Milan teria sido a maior da história do futebol se não fosse pela venda forçada ao Chelsea há alguns dias.

Ponto de vista

Com um preço inferior a € 20 milhões, a aquisição anterior de Toulouse pela RedBird foi uma aposta de baixo risco. Ainda é mais difícil avaliar a proposta de valor do AC Milan.

A primeira coisa que recebe os visitantes dos escritórios da RedBird Capital Partners em Nova York é o rosto mal-humorado de um sinistro herói cômico. Uma estátua de três metros de altura da incrível estrutura, enorme e musculosa, seu rosto em um ataque de raiva, encara os convidados enquanto eles descem do elevador. Jerry Cardinale, sócio-gerente da RedBird, explicou que em uma entrevista de 2018 à Bloomberg, a presença de Hulk é um aviso para seus funcionários mais jovens. “O Hulk está lá para lembrá-los de que eles estão com um pouco de fome e um pouco mal-humorados enquanto bebem seu cappuccino de US$ 10”, disse ele mais tarde.

Aquisição ortodôntica

Essa fome foi saciada na semana passada pela aquisição de € 1,2 bilhão da RedBird do gigante italiano AC Milan, sob o nariz do Investcorp, um fundo com sede no Bahrein.

O acordo teria sido a maior aquisição da história do futebol se não fosse a venda forçada do jogador do Chelsea Roman Abramovich pelo governo britânico há alguns dias.

Cardinale, em uma entrevista publicada no canal do RedBird no YouTube logo após a conclusão do acordo, parecia desprovido da ira do Hulk verde e profundamente apaixonado por sua nova aquisição, que havia conquistado seu primeiro campeonato em uma década apenas alguns dias antes.

“Estou no mundo do esporte há quase duas décadas e meia, estive em cerimônias do Campeonato Mundial, participei de torneios da NBA – nunca vi nada parecido com o que vi no último domingo e segunda-feira”, disse ele. disse. Eu entendi o que esse time significava para o Milan, para os torcedores do AC Milan e para as pessoas de todo o mundo e foi um privilégio, mas também uma grande experiência viver no ar.”

Elliott provavelmente ganhou mais de € 300 milhões com sua propriedade de quatro anos, tornando uma realidade à beira do colapso financeiro, que estava fora da órbita dos clubes de elite da Europa. O preço de compra representa um sucesso para Elliott, proprietário do fundo de hedge, mas vale a pena notar que o Milan registrou um prejuízo após impostos de 437 milhões de euros entre 2019 e 2021, também porque foi claramente atingido pela pandemia.

Mas o que os mais recentes investidores do futebol italiano encontrarão no Milan e para onde poderão levar os rossoneri? O clube, recentemente coroado campeão, continua a registar pesadas perdas, não tem estádio próprio e faz parte do campeonato que geralmente está em declínio e abaixo das ligas inglesa, espanhola e até alemã em termos de valor. Direitos televisivos. E quem é exatamente o Cardeal e o Fundo RedBird de que ele tanto fala? A RedBird foi fundada em 2014 por Cardinale, um ex-banqueiro do Goldman Sachs. O fundo tem US$ 6 bilhões em ativos sob gestão e tem relacionamento com mais de 400 empreendedores e escritórios familiares.

Segundo a Bloomberg, seu perfil de investidor é “uma mistura de private equity tradicional e capital de risco”, pois busca um “papel mais ativo” para seus sócios. Observe um período de investimento maior do que a janela de 3 a 7 anos que as empresas de private equity normalmente preferem. Em linha com essa estratégia, ele lista apenas cinco investimentos que já foram parcial ou totalmente realizados desde o seu lançamento.

Cardinale é um ítalo-americano de 54 anos, originário da Filadélfia, que veio para o setor bancário depois de uma brilhante carreira acadêmica: formado em Harvard, onde praticou canoagem, matriculou-se na Universidade de Oxford como bolsista em Rhodes.

No Goldman, ele esteve envolvido em esportes, colaborando com franquias esportivas dos EUA para criar redes de televisão próprias e desenvolver negócios de hospitalidade no esporte. Ele deixou a empresa em 2012 e passou alguns meses na BDT Capital Partners antes de montar sua própria empresa com a RedBird.

Investidores em esportes

Os investimentos da RedBird estão divididos em quatro setores: energia, telecomunicações, investimentos oportunistas, esportes, entretenimento e hotelaria, sendo que este último também presta assessoria junto ao RedBird Sports Group. Em outubro passado, adquiriu uma “participação minoritária significativa” na empresa de mídia e entretenimento de LeBron James, SpringHill. Seus ativos incluem o clube francês Toulouse FC, que acaba de recuperar a Ligue 1, uma participação de 10% no Fenway Sports Group, a holding que possui o Liverpool FC e o time de beisebol Boston Red Sox, e a franquia de críquete IPL Rajasthan Royals.

Falando com Off The Pitch no ano passado, o presidente do Toulouse, Damien Comoli, forneceu informações sobre a profundidade da atividade analítica do RedBird, que antes de se concentrar no clube francês estava analisando equipes da Inglaterra, Espanha, Portugal, Bélgica e Holanda. “Eles estudaram cerca de 70 clubes e visitaram, eu acho, 50 clubes nos dois anos anteriores para começar a trabalhar juntos. Havia muitas oportunidades para investir no futebol francês porque a maioria dos clubes estava ou estava à venda”, disse ele.

Com um preço inferior a 20 milhões de euros, Toulouse representou uma aposta de baixo risco para a RedBird. Embora o futebol venha depois do rugby na paixão dos torcedores da quarta cidade francesa e tenha acabado de desembarcar, o Toulouse é o único grande clube em uma enorme área de piscina com um dos melhores setores juvenis da França, nos dois anos anteriores à aquisição , só ganhou 36 milhões de euros de taxas de transferência. Seu desejo de ser considerado “o clube mais legal da França”, concentrando-se na juventude. Comoli nos disse em dezembro passado que o objetivo de longo prazo é ser o “bastião do esporte francês”.

Devido às dificuldades causadas pela pandemia e o tempo do Toulouse no campeonato francês, é difícil avaliar o sucesso da gestão do RedBird até agora, mas vale destacar que venceu a Ligue 2 com o time menor e maior. e que esta promoção renderá uma quantia significativa de dinheiro – € 33 milhões – graças ao acordo de private equity da CVC com a LFP. Se tivessem ficado na Ligue 2, teriam ganho apenas um milhão de euros.

Dificuldades e chances na Itália

No entanto, as chances de ganhar o Milan a um preço de compra tão alto são mais difíceis de avaliar. O Milan manteve os custos sob controle – a taxa salarial/rotatividade caiu de 94,2% em 2020 para 65% no ano passado – sem sacrificar o desempenho da equipe, mas as perdas ainda são enormes: € 195 milhões em 2020; 94 milhões de euros no ano passado; São esperadas perdas “dezenas de milhões” este ano, com um faturamento de quase 300 milhões de euros, mesmo com dinheiro da Liga dos Campeões.

Como a maioria dos clubes italianos, o AC Milan não possui estádio próprio e, apesar das melhorias nas áreas VIP, o San Siro ainda precisa de reformas. Os planos para um novo estádio de 60.000 lugares ao lado do atual local de San Siro pararam nos últimos três anos, enquanto a Inter de Milão e o AC Milan esperam que as autoridades da cidade assumam a liderança. As instituições locais afirmaram que isso não acontecerá nos próximos quatro anos, pois San Siro sediará a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.

Mas o Milan tem a história do seu lado: apenas o Real Madrid tem mais títulos na Liga dos Campeões e, com a Serie A no mês passado, empatou com a Inter para o maior número de títulos italianos, atrás da Juventus. Há uma clara oportunidade de crescimento fora da Itália, onde há um grande número de seguidores nacionalmente e muitos ainda se lembram da era de ouro do futebol italiano na década de 1990.

Mas o Milan está longe desses tempos, mesmo fora do campo. Cabe destacar que quando o clube se uniu a outros 11 em uma tentativa frustrada de participar da Premier League, sua receita ficou entre 33% e 50% da de seus concorrentes. A nostalgia e o atual grupo de talentosos jogadores do Milan só irão longe ao fechar essa lacuna.

Oportunidade valiosa

Existe uma opção mais radical? Jerry Cardinale e o novo proprietário do Chelsea, Todd Boehle, criaram com sucesso redes de televisão regionais para franquias esportivas dos EUA, New York Yankees e Los Angeles Dodgers, mas essas opções parecem estar fechadas para clubes de futebol devido a táticas de negociação coletiva entre o conteúdo da TV. A Super Liga é constantemente informada de que ela está morta. Realmente RedBird, ou os novos proprietários do Chelsea, eles não estão visando um renascimento? Ou talvez eles vejam oportunidades apenas em termos mais abstratos? Em abril, antes que se soubesse que o RedBird estava interessado no AC Milan, Cardinale foi convidado no topo da Bloomberg Wealth a comentar sobre o crescimento nos rankings da equipe esportiva, particularmente os números do Chelsea e do Denver Broncos.

A resposta de Cardinale foi interessante sob vários pontos de vista. Por um lado, ele desprezava a falta de pesquisa e análise aprofundada sobre empresas esportivas – “pesquisa de ações é pesquisa da Forbes ou algo assim… não há muita precisão nas avaliações”. Ele continuou dizendo que a indústria estava acostumada a uma tendência “anti-darwiniana” de valores cada vez maiores, o que claramente não era sustentável.

Ao mesmo tempo, ele disse ter visto negócios em que o preço estava muito baixo: “Ou a conversa sobre o preço estava errada ou não havia impulso competitivo”.

“As classificações (de Chelsea e Broncos) referem-se ao fato de que há algo que gera muita recompensa aqui”, disse ele. “Há um valor associado à escassez e há algo único em tudo o que acontece na mídia… Com a convergência dessas correntes em que o esporte é um dos conteúdos mais acessíveis… é por isso que as classificações continuam subindo.”

Cardinale então falou sobre o futuro e o crescimento do Milan: “O que eu fiz foi entrar com o capital e com a mentalidade certa para construir uma empresa para preencher essa lacuna. Ao fechar essa lacuna, criei empresas multibilionárias”.

Ao comprar o AC Milan, Cardinale se junta aos sete proprietários norte-americanos já na Série A (Bologna também é propriedade do Canadá).