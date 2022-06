O cavaleiro do trono da polícia estava acima dos homens e mulheres, muitas vezes fotografados na companhia da mesma mulher.

O mais famoso cavaleiro da Apúlia no trono homem e mulherEla terá um novo amor. Para lançar o furo, a influenciadora Amedeo Fenza Alcançado por alguns relatos de seus seguidores.

Homens e mulheres, um novo amor por Riccardo Guarnieri? Este é quem será

Ricardo era fotógrafo com uma linda jovem morena Pelas ruas de Bari, cidade natal Guarnieri. Outros usuários relataram que a garota também estava sempre em Nápoles com ele Ricardo:

Você se lembra do relatório de Ricardo sobre uma garota de Barry? Apontei que a garota que estava com ele há algumas semanas publicou essas histórias de férias em Nápoles e na foto com elas ele parece o Ricciardo. Estamos aguardando confirmação ou rejeição.

Claro que ainda não há status oficial para um novo conhecido ou relacionamento virtual do Bolian Knight, ex-namorado de Ida Platano. Com este último, como se sabe, as coisas aceleraram após um esperado encontro entre eles durante a última edição do programa de namoro de . homem e mulher. IdaAo confessar seus verdadeiros sentimentos, encontrou um muro à sua frente e segundo as últimas notícias, agora era uma guerra fria entre os dois, a ponto de ambos serem banidos em suas redes sociais. nos últimos dias plátanoque também foi alvo dos haters, escreveu:

“A única pessoa a quem tenho que me desculpar sou apenas eu. Porque não me amo como mereço, porque muitas vezes não me coloco como prioridade.”

mensagem, que Ida, O que está claramente mirando seu ex-namorado.

