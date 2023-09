O Portal PlayStation está esgotado no Japão: o “console” da Sony vence todos

Embora existam muitos usuários que têm dúvidas sobre a essência Portal PlayStationO novo periférico de jogos da Sony já esgotou todas as pré-encomendas no Japão.

PlayStation Portal será lançado em mercados selecionados Em 15 de novembro de 2023 Agora está disponível para pré-encomenda em vários varejistas, incluindo direto.playstation.com Nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Itália, Espanha e Portugal. Em nosso país o dispositivo Será vendido por 219,99 euros.

Você também pode encontrar abaixo a página de referência na Amazon Itália.



Portal PlayStation O PlayStation Portal Remote Player permite que você acesse jogos em seu console PS52 por meio de sua rede Wi-Fi doméstica, para que você possa começar a jogar imediatamente na impressionante tela LCD de 8 polegadas capaz de reproduzir resolução de 1080p a 60 quadros por segundo, 3 sem ter para usar uma TV.

O PlayStation Portal Remote Player pode reproduzir jogos compatíveis instalados em seu console PS5, incluindo seus jogos PS5 e PS4 favoritos

Enquanto espera para saber os primeiros números em outras regiões, a Sony já pode começar a comemorar. Conforme relatado online, o controle remoto do PS5 estabeleceu recordes na terra do sol nascente As pré-encomendas estão esgotadas em todos os varejistas Que possuem os aparelhos em sua lista, entre eles encontramos Amazon, Rakuten Books, Yodobashi, Bic Camera e Yamada Webcom.

Apesar das críticas à escolha de limitar o uso do Portal PS à reprodução remota de títulos do PS5, que exige um console doméstico e em rede para ser jogado, parece que os japoneses não suportam a ideia de adquirir o novo aparelho da Sony.

Se você estiver interessado em aprender tudo sobre o PlayStation Portal, anteriormente conhecido como Projeto Q, aqui está um resumo útil.