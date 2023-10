Previsões de Paulo Fox para amanhã, 1º de outubro de 2023: Capricórnio, Libra, Áries, Peixes

Um novo mês no horizonte: Outubro é uma forma de pagamento mensal que constitui um dos muitos períodos ocasionais do ponto de vista da estação, mas é também uma forma potencial de período de trabalho que pode dar grande satisfação. Segundo Paulo Fuchs, o destino é “nós mesmos o criamos”, mas também é verdade que grande parte dos acontecimentos difere da personalidade a que se pertence, valor que o zodíaco como conceito torna mais claro. O que acontecerá com os signos do zodíaco examinados desta vez no primeiro dia do mês?

Horóscopo de Paulo Fox amanhã, 1º de outubro de 2023: Capricórnio

As preocupações de Capricórnio no primeiro dia do mês serão abundantes, mas apenas uma parte delas será devida a uma necessidade real e tangível: algumas delas serão na verdade o resultado de uma atitude de ansiedade protetora, quase às vezes. Método “terapêutico”. De certo ponto de vista, Capricórnio precisa se manter ocupado, mas amarrar a cabeça antes de quebrá-la não adianta nada, pelo contrário.

É melhor olhar para as coisas boas que inevitavelmente acontecerão hoje, mas também no futuro: mesmo na esfera social as notícias serão positivas.

Horóscopo de Paulo Fox amanhã, 1º de outubro de 2023: Libra

Libra criará muita confusão nas próximas horas, pois será extremamente condescendente com as novas pessoas que conhecer. Será algo a que prestar atenção porque muitas vezes é a primeira impressão que conta, que é lembrada mesmo quando o conhecimento se estabelece. Libra é um orador consumado entre os signos, mas às vezes é “autodestrutivo” como poucos.

Ele também tenderá a esquecer alguns assuntos urgentes, mesmo que não se prevejam grandes problemas do ponto de vista dos resultados. Para dar atenção especial à esfera emocional, é muito provável que Libra esqueça o aniversário.

Horóscopo de Paulo Fox amanhã, 1º de outubro de 2023: Áries

Áries precisa trabalhar mesmo que seu corpo esteja contra ele, para dizer o mínimo, mas sua mente precisa quase desesperadamente se sentir encorajada e acima de tudo responsável. Se parecer imprudente no amor pode dar esse “algo a mais” ao estereótipo de Áries, então tudo deve permanecer enraizado apenas na esfera pessoal.

Será um dia com dois lados possíveis, por um lado a necessidade de se sentir importante no trabalho (que passará da automotivação) e por outro o desejo de liberdade no amor. Áries pode lidar com ambos os contextos.

Horóscopo de Paulo Fox amanhã, 1º de outubro de 2023: Peixes

Peixes às vezes tende a esquecer o que disse e fez devido à simples distração. Contudo, nas próximas horas, um “aprendizado” importante poderá levá-lo a lembrar-se de um acontecimento importante, talvez o afetando diretamente. Peixes será capaz de pensar nisso por conta própria, mas terá que agir rapidamente antes que a situação fique fora de controle.

Porém, não há nada particularmente arriscado diante do dia seguinte, apenas um sentimento de “inadequação” para o signo de Peixes.

Bom dia de Paulo Fox!