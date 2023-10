Rai deixa de convidar Francesca Fagnani – Corriere.it

Fedez Ele não será convidado na nova edição do “Monstros”. De acordo com o que lemos no TvBlog Ray Ele não teria dado seu consentimento Por sua participação no programa Francesca Fagnani. A decisão não será motivada pelas atuais condições de saúde da cantora e do jurado do “X Factor”, que atualmente se encontra hospitalizado devido a hemorragia interna decorrente de duas úlceras anastomosadas. Relações tempestuosas com Viale Mazzini. Mais precisamente, o serviço público “Nate” estará ligado aos acontecimentos da cerimónia do dia 1 de maio de 2019, quando O rapper entrou com uma ação contra o diretor da Rai3, Franco Di Mare, que o acusou de “adulterar” a gravação de uma ligação telefônicaAfirmar que foi alvo de uma tentativa de Ray de censurar seu discurso anti-homofóbico. Atrás do Decisão de opinião Haverá também o caso de Sanremo 2023, em particular o estilo livre do cantor milanês contra dois defensores da Irmandade italiana (o subsecretário Galeazzo Benami, cuja foto sua vestindo uniforme nazista foi rasgada pelo Fidesz, e a Ministra da Família, Eugenia Rossella, (ataque à questão do aborto) na segunda noite, programa que forçou o diretor de entretenimento do horário nobre Stefano Coletta a renunciar ao cargo em nome da televisão pública. Finalmente, seria adicionado Mal-estar Nos últimos dias, uma possível participação do rapper no programa Rai2 deveria “eliminar o problema”.

O convite de Vagnani para Fedez Chegou em fevereiro passado, quando o rapper estava ocupado com o Festival de Sanremo. naquela hora, Musgo selvagemo podcast do cantor e de seu (ex) amigo Luis Salle, criador de conteúdo e YouTuber (que deixou o projeto em março deste ano), "mudou-se" para Riviera, para onde esteve durante a transmissão do concurso de canto às 18h45. às 19h na Rai2 e a partir das 19h no canal RaiPlay. Entre os convidados Francesca Fagnani também esteve presente no estúdio. Fedez perguntou à jornalista e apresentadora quem ela queria entrevistar. "Você é, mas nunca me disse não", respondeu Vagnani. Você me disse: "Vamos ver." "Quando você vai para Bellevue – respondeu Fedez – Você não pode sair bem disso». Então uma reviravolta: Fedez fez isso recuando Aprovação Envolvido Digamos.