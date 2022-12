Viaje com Eugene Levy, a Apple Original Series apresentada pelo vencedor do Emmy, Eugene Levy

+ AppleTV Anuncie hoje Viajando com Eugene Levyuma nova série de viagens apresentada e produzida pelo vencedor do Emmy Eugene Levy (“Schitt’s Creek”), estreará em 24 de fevereiro. A série de oito episódios gira em torno de Levi enquanto ele viaja para alguns dos destinos mais bonitos e emocionantes do mundo: Costa Rica, Finlândia, Itália, Japão, Maldivas, Portugal, África do Sul e Estados Unidos, descobrindo hotéis e lugares incríveis. e as culturas que os cercam.

Embora Eugene Levy perceba que não é um típico anfitrião de turismo, nem costuma ter um espírito aventureiro, nem é um especialista em viagens pelo mundo, ele está convencido de que finalmente é hora de ampliar seus horizontes. Então ela faz as malas com certa apreensão e espera que essa experiência abra um novo capítulo em sua vida, mesmo que isso envolva enfrentar alguns de seus maiores medos. Junte-se a ele enquanto ele se prepara para aventuras incríveis e esclarecedoras!

Viajando com Eugene Levy É produzido para + AppleTV de Twofour e do próprio Levy, além de estrelar, é produtor executivo com David Brindley. A série aumenta a lista crescente de documentários aclamados pela crítica e aclamados pela crítica. + AppleTV, incluindo a série de documentários “The Big Conn”, que narra a maior fraude previdenciária da história; o premiado documentário Prehistoric Planet, narrado pelo indicado ao Oscar, Sir David Attenborough; Documentários “Make or Break” sobre a World Surfing Association; os documentários “Home” indicados ao Emmy; o documentário de guerra moderno indicado ao Emmy “The Line”; A série documental em quatro partes “They Call Me Magic”, narrando a vida e a carreira de duas vezes membro do Hall da Fama da NBA e ícone cultural Irvin “Magic” Johnson; o documentário indicado ao Emmy Assista ao áudio com Mark Ronson; O documentário Gutsy dos produtores executivos e apresentadores Hillary e Chelsea Clinton é uma jornada íntima para descobrir algumas das mulheres mais extraordinárias do mundo.

