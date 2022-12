“Aquele tumor…” A verdade sobre a terrível situação que ele tentou esconder

Medo por Chiara Ferragni, que tentou de todas as formas esconder a doença, mas não conseguiu: seus seguidores perceberam imediatamente que algo estava diferente e imediatamente entraram em pânico. O influenciador revelou toda a verdade.

Chiara Ferragni tentou esconder sua doença, Mas sua presença absoluta nas redes sociais não permitiu que ela guardasse o segredo por muito tempo. Os fãs imediatamente perceberam que havia algo estranho com a garota e, se não deram muito peso a ela no início, perceberam que algo estava errado.

Quando você é tão famoso, é inevitável As pessoas percebem até a menor mudançaE foi exatamente isso que aconteceu com a influencer italiana mais famosa do mundo. Chiara esperava que ninguém notasse, mas os fãs que a amam tanto, Eles queriam ver claramente.

Terror para Chiara Ferragni: é o que você tem

Finalmente o influenciador Ele teve que cuspir a bala para se tranquilizar Milhares de fãs que enviaram mensagens preocupadas ao seu perfil. Uma demonstração massiva de carinho dos seguidores, que logo se comoveram ao perceber se a mulher tinha algo sério a esconder.

Tudo começou durante a final do X Factor, em alguns stills Chiara apareceu com um curativo no braço. No início, poucas pessoas deram peso, pensando que era um simples arranhão ou sarna que o influenciador queria proteger. Quando então, porém, a correção Também permaneceu nos dias seguintes E durante todo o fim de semana, os fãs começaram a pensar que algo poderia estar errado.

Portanto, Chiara Ferragni decidiu revelar a verdade e tranquilizar os fãs, explicando isso Um gesso foi usado para cobrir a excisão da verruga que ocorreu alguns dias antes. Em uma transmissão ao vivo no Instagram, a influenciadora explicou que sob ela há uma toupeira removida recentemente: ela percebeu que não era uma toupeira comum quando a viu mudando em pouco tempo e imediatamente correu para investigar.

Felizmente consegui lidar com a situação no tempo certo e Tudo foi resolvido com um processo rotineiro muito curto de Remoção de pequenos tumores. Sua irmã mais nova, Valentina Ferragni, também sofria de situação semelhante: Não faz muito tempo, ele descobriu uma erupção na testa que escondia algo mais sério.

Ambos enfatizaram a importância do autocontrole e da prevenção para agir prontamente em qualquer problema. Os seguidores de Chiara podem ficar tranquilosDepois de alguns dias, o influenciador se livrará do patch, esquecendo o que aconteceu.