Carolina Crescentini: “O curta-metragem é uma arte difícil” – Notícias

“É difícil contar uma história em 15 minutos. Venho do mundo dos curtas-metragens. Fiz alguns filmes antes mesmo de estudar no Centro Sperimentale di Cinematografia e ainda queria participar”: Carolina Crescentiniconvidado do Andaras Travel Film Festival, está entusiasmado com os curtas-metragens vistos nas noites do evento que criou Marco Coreascom direção artística de Joe Juan Perasorganizado entre Fluminimagiore, Iglesias e Buggeru No sudoeste da Sardenha, foi conduzido pela atriz Enrica Pintori.

A heroína de uma das entrevistas com o público durante o festival e o marido, o cantor e compositor Francisco MottaCrescentini fala de Andaras como “uma descoberta maravilhosa da seleção de curtas-metragens internacionais sobre o tema viagens”, uma viagem, como espectador e jurado, “por regiões e temas interessantes num ambiente muito descontraído, imerso na natureza maravilhosa de Andara ”. Esta parte da Sardenha está cheia de poesia.”

Festival de Cinema de Viagem de Andras



Com vinte anos de carreira, Karolina é uma das atrizes mais queridas pelo público e pela crítica. Desde o início com Na noite anterior aos exames de hojedirigido por Fausto Brizi, H. Conte-me sobre o amorCom Silvio Mocchino teve a oportunidade de trabalhar com diversos diretores, desde Giuliano Montaldo (Demônios de São Petersburgo E Industrial(Para Ferzan Ozbitek)Defensor solto E Apertem os cintos). O sonho é fazer um filme de Paolo Sorrentino, considerado “superinteligente”, ou de Silvio Soldini “pela forma como fala sobre mulher. ‘Agatha e a Tempestade’ me representa”, diz. Ele acha Carlo Ferroni e Paolo Verzi hilários e irresistíveis. Entre os papéis que ela desempenhou até agora está o de atriz “vadia”. Bóris É algo que ele faria novamente pelo resto da vida “porque é muito divertido”.

Esta série também é muito popular O mar lá foracujo sucesso superou todas as expectativas, Carolina Crescentini adorou sua personagem de diretora de prisão juvenil manca porque a coloca frente a frente com um duplo compromisso com o tema em questão e com o tratamento da deficiência.

“Quando eu ia jantar sozinho, os meninos vinham me contar histórias cheias de humanidade complexa, me chamavam de diretor e me apresentavam completamente ao meu personagem. Foi um dos muitos papéis com os quais aprendi muitas coisas. um menor de prisão pode ser reabilitado, como para… “Para os adultos é diferente e há mais problemas”.

“Uma professora me escreveu dizendo que seus alunos a chamavam de ponto e vírgula e me agradeceram por normalizar a deficiência”, acrescenta ela. Voltaremos a ver a atriz romana no cinema em setembro com a comédia “Como fazer mamãe e papai discutirem”, dirigida por Gianluca Ansanelli, na qual interpreta a esposa de Giampaolo Morelli. No filme, o filho quer se separar dos pais porque todos os seus amigos são filhos de pessoas separadas e porque acham que têm vantagens como mesada em dobro e férias em dobro. O elenco também inclui Nino Frasica, “professor de referência especializado em psicologia infantil” e Elisabetta Canales, “uma mãe maravilhosa”, diz Crescentini que também fará parte do elenco da segunda temporada de “Tudo Pede Redenção”, dirigida por Francisco. Bruni para Netflix.

Sempre oscilando entre a comédia e o drama, Carolina não descarta fazer sua estreia na direção um dia, na esteira de Paola Cortellisi e muitas de suas colegas atrizes. O movimento “Eu também”.Ele diz que trouxe mais respeito ao grupo. “Hoje tem a personagem da coordenadora de intimidade, personagem que marca presença nas audições. Quer um nu completo? Tem que saber me perguntar. Terrorismo legal – nos apoia agora”, finaliza a atriz.

Mota no Andaras Travel Film Festival



Vencedores do Festival de Cinema ANDARAS 2024

Andras Nawas “Novos Caminhos” – Categoria dedicada a curtas-metragens narrativas que tenham como tema viagens, momentos antes da partida.

“Coisas das quais você nunca ouviu falar antes.” para Ramadã Kilish. O realizador turco conta a história de uma jovem curda que tenta trazer de volta o sorriso ao rosto da sua avó depois de o exército turco ter desligado a sua televisão, a sua única janela para o mundo.

Vistas do mundo 2024 – Categoria dedicada a documentários de viagem, com visual intimista e diferenciado.

“Sramersuak, o Grande Gelo” para Patrícia Bruno. Sermersuaq é um documentário poderoso que oferece uma perspectiva íntima sobre as alterações climáticas no Árctico.

No Astra 2024 – Categoria dedicada a curtas-metragens de ficção científica.

“Grande amor” para Cristiano Gazzarini, O filme italiano conta a história de uma menina de 14 anos que está pronta para vivenciar seu primeiro grande amor. É uma obra que esgota emocionalmente o espectador e o deixa em estado de suspense desde o início da narrativa até o seu final.

Mundo estranho 2024 – Uma categoria dedicada a curtas-metragens experimentais ou curtas-metragens com temas e conteúdos fortes.

“Até nós morrermos” para Myriam Ferro E Brigitte Poupart: Uma intersecção poética num mundo devastado onde todos vivem sozinhos no caos coletivo.

Curtas de ficção 2024 – Uma categoria dedicada a curtas-metragens narrativas.

“Esquis” para Halima Al-Wardiri: Uma produção canadense estrelada por Mina, que adora patinar. Seu pai, que recentemente se separou da mãe, a acompanha em sua primeira aula de patinação artística. Tudo começa aqui, com uma jovem e uma forte rivalidade familiar no centro. Um filme em que o protagonista passa a ser alvo de uma disputa entre os pais.

Breve documento 2024 – Uma categoria dedicada a curtas-metragens.

“Deserto Branco” para Marta Massa Da paisagem desértica emergem as vozes dos jovens da Sardenha; Voices explora os vestígios deixados pelas indústrias anteriores na Terra. O filme italiano escrito e realizado por jovens autores da Sardenha merece o Prémio Andaras porque trouxe ao grande ecrã uma história extraterritorial pouco conhecida, feita das feridas deixadas pelo sonho desfeito da industrialização forçada, especificamente, na região de Sant’ Antioco.

melhorar Outro dia 2024 – Uma categoria dedicada a curtas-metragens de ficção que contam um ponto de vista íntimo e pessoal. “Ter filhos.” para Érico K. Polian – Filme canadense que conta a história de um casal que, depois de muitos anos juntos, decide ter um filho. “Making Babies” é uma comédia dramática discreta que oferece uma visão agridoce da vida de casado, com suas incertezas, desafios e resiliência. Ganhou o Prêmio Andaras pela capacidade de retratar, com ironia e ao mesmo tempo com muita simpatia, a frustração que um casal sente por não conseguir ter um filho e acabar perdendo o vínculo.

melhorar Animação 2024 – Uma categoria dedicada a curtas-metragens de animação.

“Jardim zoológico” para Tariq Al-Rimawi. Enquanto perambula pelo pior zoológico do mundo, Sammy procura sua bola de futebol. Ele descobre muita coisa quando conhece um tigrezinho fofo que o segue em sua busca por um lugar seguro para brincar. Eles se tornam amigos, mas os resquícios da guerra escondem os perigos. Animação básica e significativa, em preto e branco sem sombras.

Prêmio Especial do Júri 2024 A “Titanic, uma cópia destinada às famílias iranianas” para Farnoush Samadi.

Prêmio Especial Andras 2024a “casa“EU Valerio Armati, Nina Parata.

Menção honrosa vai para:

“3 megawatts-hora” para Maria Madalena Kočová.

Valentina Pelé Sobre o papel de Miranda em “A mente de Miranda”

Maddalena Crespi Dirigido por “A mente de Miranda”

Isabella Margara Dirigido por “Nada é mais sagrado que um golfinho” .

vídeo Carolina Crescentini: “Venha para o Andaras Travel Film Festival”

acabar Master classes que, pela primeira vez este ano,Escola de Verão Andras, Que beneficiou de um corpo docente de profissionaisIndústria cinematográfica Fama nacional e internacional: Luna Gualano, Diretor premiado Guerra de Tiburtino IIISupervisionou a área de ensino atribuída a Guia, Francesca Scano O distrito escolar designado para Script do filme; enquanto Produção e distribuição Eles foram designados para isso Saverio PissabaniRoteirista, produtor, distribuidor e membro fundador da Estreia do filme.

“Em países pequenos como o nosso”, conclui. Maria Paula Pisano, Presidente da Associação Cultural Andras – que também sofrem com o isolamento geográfico, e através do associativismo, o festival permite que as gerações mais jovens tenham uma visão aberta do mundo e oportunidades de crescimento e desenvolvimento para toda a comunidade.”

Júri Especial: Carolina Crescentini (Atriz), Monica Nappo (Atriz), Ado Hasanovic (Diretor).

Júri Clássico: Flavio Natalia (diretor Siac), Francesca Maria Scano (roteirista e produtora), Celine Caramazza (atriz).

Júri Especial do Ad Astra: Maurizio Temporin (escritor, artista), Luna Gualano (diretor), Rancor (rapper).

Reprodução © Direitos Autorais ANSA