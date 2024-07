Esta noite, 1º de julho TV, Portugal, Eslovênia, Bardo e a Quarta República

Vamos descobrir juntos os programas de TV desta noite, 1º de julho, na Rai 1 e nas redes Mediaset. Uma noite fantástica de futebol, imaginação e entretenimento. Grande dia de esportes na Rai 1. Hoje é segunda-feira, 1º de julho A França jogará em campo contra a Bélgica, em Dusseldorf, às seis da tarde. Às nove horas da noite, o jogo entre Portugal e Eslovénia será transmitido em directo pela Rai 1 a partir de Frankfurt.

Filme e fantasia com Bardot e A Saga Crepúsculo: Amanhecer hoje à noite, 1º de julho

Segunda-feira, 1º de julho, no horário nobre do Canale 5, último encontro com a série “Bardot”, escrita e dirigida por Danielle e Christopher Thompson, estrelada por Julia de Núñez. As três primeiras noites cobrem cerca de uma década da vida da atriz, dos 15 aos 26 anos, desde a sua primeira aparição no palco até ao sucesso global, emoções avassaladoras, tentativas de suicídio, fuga ao cerco da imprensa e traição ao povo. “Mulher Criança”, tão explosiva e irresistível quanto frágil, um ícone global, um símbolo de liberdade. Na Itália 1 será a vez deA Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1“, o penúltimo capítulo da famosa saga baseada nos romances de Stephenie Meyer, dirigida por Bill Condon. Bella Swan e Edward Cullen finalmente coroam seu sonho de amor com um casamento de conto de fadas. A felicidade dura pouco.

A análise aprofundada retorna com a Quarta Repubblica na Rete 4 na segunda-feira, 1º de julho

Vamos descobrir as prévias da 4ª República no dia 1º de julho. sobre Rete 4 estará no ar esta noite, o horário habitual do horário nobre com o talk show aprofundadoCom Nicola Porro, que discutirá no episódio de hoje os temas mais importantes da atualidade, política e economia. Como sempre, a noite terá muitos temas e convidados animando a discussão no estúdio O episódio da Quarta República, segunda-feira, 1º de julho, vai ao ar na Rete 4 às 21h20. Haverá foco na votação nos Estados Unidos da América e no caso Salles. Os convidados incluem Alessandro Sallusti, Roberto Fanacci, Luigi Bisignani, Rita Dalla Chiesa, Piero Sansonetti, Matteo Orfini, Giuseppe Crociani, Edward Luttwak e Veronica Gentile.