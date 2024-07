O episódio de 21 de julho de Family Secrets está sendo transmitido ao vivo

O sexto episódio de Segredos de famíliaA nova série turca de Canal 5 com Emir Kozcuoglu (Emir Kuzcuoğlu do filme Endless Love) E Pinar DenizFoi transmitido Domingo, 21 Julho no horário nobre do Canale 5. No vídeo acima, Você pode assistir o décimo sexto episódio completo da série. Depois que a TV ao vivo transmitiu todos os episódios Segredos de família Disponível Transmita gratuitamente no Mediaset Infinity.

Engin em uma cena do filme Family Secrets

Segredos de família: enredo para o episódio de 21 de julho

Céline, Ijaz E Erin Eles se preparam para colocar seu plano em ação: preparar uma armadilha para o assassino Inci. Eles decidiram fazer um telefonema anônimo para Vitoriosoenquanto na companhia de Motor.

Selin e Ilgaz enganam Engin para que se esconda e percebem que finalmente estão enfrentando o assassino de Engin. Céline Ela perde a paciência e quer fazer justiça com as próprias mãos Ijaz Portanto, ele não tem escolha para impedi-la a não ser colocá-la sob custódia.

Ilgaz é forçado a ir para a prisão pelo seu avô, Mert KayaPara rastrear o famoso táxi que Ince pegou na noite do assassinato. Yekta Ele questiona o filho Engin e descobre que o menino pegou um carro alugado e não foi devolvido.

Iljaz e Celine continuam seu trabalho para provar sua inocência SinarApesar dos obstáculos que Yekta colocou em seu caminho. Com base em novos desenvolvimentos, Pars Sinar questiona novamente. Depois de ter certeza de que o menino estava em outro lugar durante esse Esqueça Ela foi morta e ele ordenou sua libertação.

Quando segredos de família são divulgados

