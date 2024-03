Afari Tui, a polêmica escolha da rival Andrea contra o conselho de sua esposa

Andrea é Tui, rival de Avary, contra o conselho de sua esposa. Vamos descobrir juntos o que aconteceu no episódio de quinta-feira, 21 de março.

André e Elissa são originários de Rovigo. O competidor que jogou durante o episódio de quinta-feira, 21 de março, foi Vêneto. André pegue o número do pacote aleatoriamente quatro. Ele decidiu que sua esposa o acompanharia durante esta experiência Elissa com quem está casado há 22 anos.

“Nossa história começou no nono dia. Nos conhecemos em 1992, em uma boate nos arredores de Rovigo. Ela estava no meio da pista dançando com as amigas, e para mim foi amor à primeira vista. Dancei com ela e então nos conhecemos e começamos a conversar… E no dia seguinte reuni coragem, “liguei para ela e combinamos de nos encontrar no centro de Rovigo. Daqui nasceu o nosso amor que durou 32 anos, 10 anos de noivado e 22 casamentos.”

André Durante o episódio de 21 de março de 2024, ele e sua esposa passaram por um caminho de jogo um tanto incerto Elissa. Depois de vários telefonemas do médico que ofereceu ao casal valores variados, como 40 mil euros, 20 mil euros e 30 mil euros, os dois continuaram a jogar, desafiando a sua sorte e a do médico.

depois disso doutor, Depois de o casal abrir o pacote contendo 75 mil euros, decidiram avançar com as ofertas relativamente elevadas, mas o casal continuou a rejeitá-las até descobrirem o pacote contendo 300 mil euros.

Apesar de todas as ofertas subsequentes André E Elissa Eles continuam jogando até ficarem com um pacote contendo € 100.000 e outro contendo € 200. no fim doutor Foi decidido oferecer ao casal 30 mil euros do concorrente André Ele decide aceitar, preocupado em voltar para casa sem decepcionar a família:

“Não consigo. Se eu aceitar os 30 mil euros e tivermos 100 mil euros, ele nunca me perdoará. Sou realista, tenho quatro filhos. Acho que é a primeira vez que vou contra o conselho da minha mulher. , mas aceito a oferta.”

Brevemente, Elissa Ele gostaria de seguir em frente sem aceitar a oferta final do médico, mas parece que fez a coisa certa André, Porque dentro do pacote deles não havia nada além de… 200 euros.