Zecchino d’oro 2021: Superbabbo de Masini vence, Zoe Adamillo canta – performances

Bolonha, 5 de dezembro de 2021 – Final 64ésima edição de Zikeno Doro, o festival dedicado a canção infantil, Uma música que eu amei tanto atingiu até os primeiros dois dias: Vitórias Superbebê (palavras e música Marco MasiniE Emiliano Cesir NS Veronica Rauciocantado pela menina Zoe Adamello, uma alegre menina loira de 9 anos, de Impruneta, na província de Florença.

Superbebê Ele também liderou os dois primeiros episódios, competindo pelo júri Eu poderia ter dado à luz uma gata (Texto e música Ludovico Sacul, cantar por vitória da campanha, De 6 anos, natural de Bergen Valsugana (Trento), que terminou em terceiro na final, ultrapassou-o Haverá alguns de vocês, Cantado por Veronica Marchesi 9 anos de Gurley (Bergamo).

Quatorze canções na corrida e 17 – Jovens Tradutores Entre 4 e 10 anos, vindos de nove regiões, eles se mediram com canções escritas por outras “assinaturas” como Giovanni Cacamo, Flavio Primoli (Pfm) e Luca Maschini (Assalti Frontali).

Para sua grande final Carlo Conte, Diretor Técnico subordinar Festival Zecchino d’Oro, Um júri especial composto por FRancisca Vialdini NS Paolo Contessini, Orita Berti, Cristina Davina (que participou do Zecchino aos 4 anos com Valsa mosquito) tão Lamborghini Eletra. Convidados finais também eu Gêmeos Gidonia.

Orita Berti foi a heroína – junto com o Coro Piccolo Mariele Ventre de Sabrina Simoni – Faixa inédita, “Amazonia”, O que mostra a importância de manter o maior pulmão verde do nosso planeta.

Vencedor da edição 2020: música e artista

Enquanto isso, é possível visitar Bolonha exibição Inaugurado em 2 de dezembro em Sala Bursa, futuro jogador (Aberto até 31 de janeiro). Uma bela viagem com Zecchino d’Oro, uma viagem entre a música e os cantos dedicados aos valores centrais de um encontro de canto.

Masini: “Obrigado, Zicino d’Oro”

“Ele foi tão legal – comenta Marco Masini – Estou muito feliz por Emiliano Cesare e Veronica Rauccio, que compuseram a música comigo, estou muito feliz por Zoe. Estou muito feliz porque Esta experiência me deu doçura e pureza em fazer este trabalho que eu tenho algum furoOu um pouco esquecido. É um sentimento que sempre terei em meu coração. Obrigado a todos os Zecchino d’Oro, foi uma verdadeira grande honra! “

Suberbabbo: É tudo sobre a música

É uma música que celebra os pais de uma forma doce e irônica. Todas as crianças adoram super-heróis, mas há apenas um lugar no coração delas, e o mais especial: o superpai! Seus incríveis poderes? Mãos macias que funcionam como travesseiros, carícias, carícias, esforço e … braços são do tamanho de asas! Com ele ao seu lado, estudar, rir, curtir os melhores momentos do mundo e descobrir as coisas que você ama fica mais fácil.

Texto e música: Marco Masini-Veronica Rauccio-Emiliano Cecere ed. Antonio-Warner-Riba Arranjo: Marco Masini-Lucio Fabri Tradutora: Zoe Adamillo.

Haverá alguns de vocês

Quem sabe quantas vezes, quando éramos jovens, de repente fantasiávamos sobre crescer … encontrar respostas para todas as perguntas, viajar e fugir de mamãe e papai para começar uma nova aventura. O pensamento dessa separação não pode ser triste; Mas a melancolia se transforma em sorriso se você pensar nas coisas bonitas que vivemos juntos ou talvez apenas se olhar no espelho: seria fácil encontrar a beleza e o calor de mãe e pai. “Sempre haverá alguns de vocês” … um hino ao amor de uma criança pelas suas raízes.

Texto: Maria Francesca Poli. Música: Claudio Baglioni. E. Antonio Corsi – Arranjo: Lucio Fabri. Tradutora: Veronica Marchesi, 9, de Gourley (Bergamo).

Eu poderia ter dado à luz uma gata

Quantas vezes já me perguntei como seria a vida … no lugar de outra pessoa? Essa música oferece algumas alternativas do mundo dos animais e dos contos de fadas. Quem sabe como seria a vida como um gato fofo, ou um cavalo alto e magro, ou como uma princesa, então tudo é permitido! Mas, afinal, quais são as hipóteses? Ninguém escolhe como você nasce ou onde você cresce, o importante é que você se valorize pelo que você é. Um hino à diversidade e à beleza de sua singularidade.

Texto e música: Ludovico Sacul ed. Organizado por Antonio: Lucio Fabri-Ludovico; Tradutor para Sacole: Vitoria Spedalier, 6, de Bergen Valsugana (Tennessee).

Carlo Conte: “A lista de reprodução vai da armadilha ao pop ao rock”

No final, cabe a Carlo Conte avaliar a 64ª edição do Zecchino d’Oro: “Muitas canções diversas, muitos autores novos e famosos – comentários do diretor de arte – Temos orgulho do trabalho que Antoniono vem realizando há tantos anosMais de trinta profissionais escreveram melodias e letras não só para cantar e dançar, mas também para ensinar os valores e a diversidade da família, o cuidado com o meio ambiente, a leitura e a gratidão. O resultado é uma playlist. Novos e diferentes tipos de músicaDa sujeira ao reggaeton, do pop ao rock e rap. Também entre as “tarefas” de Zecchino d’Oro está uma de apoioParte de operação, que apóia cantinas franciscanas em toda a Itália: com uma mensagem de texto ou um telefone fixo para o número solidário 45588, é possível, até 19 de dezembro, doar uma refeição a quem não tem comida e dar uma assistência tangível às milhares de famílias que vivem na desconforto.

E possível completo para dê você mesmo apoio de cantina Parte de operação Até 19 de dezembro, enviando um SMS ou ligando de uma linha fixa euNS nNúmero da Solidariedade 45588.

Músicas na corrida e jovens artistas

Mas os jovens cantores que Antoniono escolheu eram todos muito bons e as canções eram lindas. Damos a lista completa:

Superbebê É interpretado por Zoe Adamello, 9 anos de Impruneta (Fay);

Canção infantil de vogais cante isso Simona Forte, 8 anos de Terracini (Palermo).

carro rosa Sugerido por Michelle Prozzi, 9 anos, natural de Melicucco (Reggio Calabria).

Um gatinho pode nascer Ele tem um tradutor vitória da campanha, 6 anos de Bergen Valsugana (Trento).

asas de papel Teste a úvula Sarah Gnassi, 10 anos de Faenza (Ravenna).

Jarra de Bartolo para mim Walter Zika, 6 anos, de Florença.

Bola ciuaua o trio cantou Camila Musaki, 7 anos de Viareggio (Luca), Francesco Paolo Schelzo, 10 anos, de Salsomaggiore Terme (Parma) ed Elisa Dragomir, 9 anos, de Roma.

Ri-Cer-Ca-TO confiado a ele David Ganga6 anos de Parma.

Riccio Capriccio Sugerido por Giuseppe Carol de Capizzi, 5 anos de Messina.

Reggaentonno ver a dupla Irene de Archangels, 9 anos de Fondi (Latina) e Giuseppe Piras, 8 anos de Perfugas (Sassari).

aplauso aplauso Ele tem um tradutor Julia Barbagalo, 8 anos de Guidonia (Roma).

Da nova geração É o campo de testes Stefano Nardin, 9 anos, de Milão.

Barriga Trabalha como tradutor Leonardo Zampelli, 6 anos de Mili (Gênova).

Haverá alguns de vocês veja no microfone Veronica Marchesi 9 anos de Gurley (Bergamo).

Ligue para a 65ª edição

E já estão pensando no Antonio na próxima festa: ele está Abrir, até 31 de janeiro de 2022, o Convide os autores para cada Encontre as músicas de Zecchino d’Oro nº 65. euA chamada está aberta uma todosE Poetas e músicos Que tenham uma música para as crianças na gaveta sugerirem. sNormas e procedimentos de adesão ao site Zecchino d’Oro. São muitos os cantores e compositores italianos que ao longo da história de Zecchino d’Oro propuseram canções que se tornaram conhecidas com sucesso: de Lucio Dalla Com avós avós uma Fabio Concato Com EU ‘Okuna sujoE Dar oi frankie-ng mc Com zumbi vegano uma Simon Kristicchi Com guardas mundiais, tão longe quanto Marco Masini Quem assinou a música vencedora de 2021 Superbebê.

Tem também Encontre solistas Eu ja comecei: até o 20 de dezembro eu abra o antes– gravações para cada Não perca a chance Partilhar em Derramar de 65ª Versão por Zecchino d’Oro. Como nos últimos dois anos elenco rasgadoeles eram em um Modo online: De 20 de dezembro NSTodas as crianças poderão participar Simplesmente Carregando em uma plataforma dedicada Teste de vídeo que isso baixo Veja um vídeo. Verifique absolutamente Sem custos, visando todas as meninas e meninos entre 3 e 10 anos. O objetivo não é encontrar vocais incomuns ou pequenos talentos, mas sim artistas performáticos mais adequado para Músicas competindo no próximo Zecchino d’Oro.