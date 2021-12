DogTv, sua plataforma de entretenimento em vídeo

Você pode se despedir do medo de deixar seu amigo de quatro patas sozinho em casa! Chegou o DogTv, um canal dedicado exclusivamente a cães.

A notícia vem dos Estados Unidos, canal de televisão criado exclusivamente para cães, estudado e aprovado por veterinários. Na verdade, o canal foi desenvolvido cientificamente para oferecer a companhia certa para os cães que ficam sozinhos em casa. DogTv transmite programas projetados para entreter nossos amigos de quatro patas, 24 horas por dia. Também visível no YouTube, é uma série de imagens, sons e música de fundo que nossos amigos leais irão apreciar e ajudá-los a superar – chamada de “ansiedade de separação”, que se mostrou prejudicial à saúde. Isso pode parecer uma verdadeira virada para aqueles que, trabalhando o dia todo, têm que deixar seu cachorro sozinho.

DogTV, realmente funciona?

As imagens, sons e cenários são projetados com um propósito muito específico: manter seu cão grudado na TV para seu entretenimento. Primeiro, as cores são otimizadas para a visão dos cães, pois parecem ser diferentes das cores dos humanos. A visão dos cães é dicotômica, e eles possuem apenas dois tipos de receptores de cores, sensíveis a certas cores, como as escalas azuis, amarelas e vermelhas. Além da visão, fundamental para chamar a atenção, também o são. São pouquíssimas palavras, mas muito barulho e música, enfim, o que é curioso. A especialidade do canal é a presença de programas dedicados. Na verdade, existem miniprogramas com duração de 3 a 6 minutos, que se dividem em três grandes categorias: “relaxamento”, “motivação”, “melhoria de comportamentos”. Cada uma dessas categorias possui recursos que permitem distinguir um programa de outro. Vídeos de relaxamento geralmente são mais lentos e reduzem o estresse. Por outro lado, os vídeos da categoria estímulo são mais dinâmicos e repletos de animações e objetos em movimento. Isso ajuda a aumentar a diversão.

Onde você assiste DogTv?

Você poderá assistir o canal online, na Apple TV e em algumas Smart TVs. O YouTube também oferece alguns programas. Começando nos Estados Unidos, o canal teve um sucesso que se espalhou como um incêndio também pela China, Portugal, Brasil, França, Austrália e Coreia do Sul. E em termos de funcionalidade, é definitivamente uma experiência obrigatória. DogTv pode ser uma ótima solução para nossos amigos leais.