Estrelas vão às compras em Milão

Os descolados moradores de Milão não detêm o desejo das estrelas de fazer compras. Se a temperatura na cidade cair, o coração de gente famosa se encherá de roupas e acessórios de luxo. Além disso, com o Natal se aproximando, essa é a hora de escolher os presentes. Há muitos fotógrafos VIP nas últimas semanas andando pelo distrito da moda. Há quem prefira sair disfarçado com um olhar discreto e quem se deixe fotografar com alegria.

Cor no olhar da estrela

A menos que seja compartilhado nas redes sociais, não sabemos o que os VIPs estão comprando especificamente. No entanto, pelas imagens roubadas, podemos dizer em quais lojas eles gostam de visitar. Alguns voltam para casa de mãos vazias, outros andam satisfeitos com suas sacolas de compras. Obviamente, apenas as principais marcas para as estrelas. Justin Matera Com terno fúcsia e salto altíssimo que não passa despercebido: o americano invadiu lojas Gucci NS Salvatore Ferragamo. cor também para Philippa Lagerback, que mistura bordô e bege, enquanto caminha entre as lojas do centro, acompanhada de seu cachorrinho.

Compras para casais e famílias

compras em familia Eleonora Abagnato NS Federico Balzarettiqual eles escolheram Moschino para suas compras. A dançarina e ex-jogador de futebol com o filho Gabriel. Por causa da greve dos táxis, os três tiveram que voltar para casa no metrô, carregando suas grandes malas no reboque. Melissa Satta NS Marica Pellegrinelli comprar sapatos de Cassady. Os homens, por outro lado, dão Laila Mora uma Massimiliano AllegriEles preferem estar com os amigos em viagens de moda. Depois, há os jogadores Edin Dzeko NS Marco Verratti, que compram por amor com seus maridos. Dê uma olhada na galeria onde as estrelas fazem compras.

