O excelente futebol gratuito em HD (e 4K) só é jogado no Tivusat

Fantástico futebol grátis, em HD (e 4K) só se joga no Tivusat

Para os fãs do grande futebol que não querem pagar assinatura, estão cansados ​​de rodas na tela e amam alta (e ultra) resolução, a solução se chama TivuSat: a plataforma digital italiana gratuita de satélite criada pela Tivù. Um bouquet com mais de 160 canais, dos quais 60 são em HD (no digital terrestre cerca de dez) e sete em 4K (Ultra HD). Depois, 40 canais de rádio. Há algo para todos os gostos: entretenimento, filmes, séries de TV, programas infantis e adolescentes, documentários, notícias (também baseadas nas principais emissoras internacionais e 23 programas regionais de notícias da Rai) e, como mencionado, muito futebol gratuito está disponível, principalmente pela Rai e “navios de guerra” da Mediaset.

Incubo Ronaldo A televisão pública, por exemplo, transmite o “blues” de Roberto Mancini na Rai1 em HD (e em 4K para grandes eventos). Os persas chegarão às finais da Copa do Mundo no Catar em março (24 e 29) para as duas últimas barreiras para a fase final da Macedônia do Norte e (provavelmente) de Portugal. O “pesadelo” de Cristiano Ronaldo é ser perseguido em frente da TV em alta resolução … Mas mesmo em Colono Monzi eles não ficam parados e não assistem. Na verdade, em Canale 5 decorrem 17 jogos da Champions League claramente visíveis para o grande público. De fato, a Coppa Itália vai começar de novo em janeiro, que no início de fevereiro verá – novamente no site principal da Mediaset – os oito grandes nomes do torneio entrarem em campo. E no dia 12 de janeiro, a Supertaça da Itália também será disputada entre Inter e Juventus. Resumindo, um ótimo futebol de graça e em alta definição, com a possibilidade de contar com a tecnologia 4K para quem não estiver satisfeito.

Não apenas futebol – Ampla oferta de TV para todos os gostos. Buquê de rai completo em qualidade HD; os canais gratuitos dos grupos Discovery e Sky; A maioria dos canais Mediaset e muitos canais italianos e internacionais. Além disso, do número 200, espaço de 4K. Sete canais, incluindo Travel Xp (o maior produtor de conteúdo de viagens); Museu (inteiramente dedicado às artes visuais); My Zen Tv (ideias para exercícios de meditação, fitness e ioga); NASA UHD (imagens de alto impacto da Estação Espacial Orbital da NASA); Fashion TV (no mundo da alta costura); E, claro, Rai 4K, o canal de serviço público Ultra HD 24 horas por dia que também oferece grandes programas de esportes, eventos de ficção e documentários.

A nova chave está desabilitada Escolher a TivuSat significa escolher um programa de TV amplo, gratuito e de alta qualidade. Mas também significa que você não precisa se preocupar com o desligamento das frequências digitais terrestres em pleno andamento. Milhões de italianos estão se equipando (ou terão) uma smart TV ou decodificador, agora que a banda de 700 MHz está à venda para celulares 5G. Para quem escolhe a TivuSat – a futura TV já está no ar – o problema está resolvido.

Presente de natal para toda a familia A TivuSat nasceu em 2009 como complemento da plataforma digital terrestre, pois consegue atingir áreas do território (cerca de 5%) que não cobre. Desde então, 4.402.000 cartões inteligentes foram ativados pelos usuários e a Auditel estima que mais de 2.777.000 famílias TivuSat estão ativas em suas primeiras casas. Estamos falando de mais de seis milhões de pessoas, cerca de 10% do share total. Conforme mencionado, a TivuSat é capaz de atingir todo o território nacional e transmitir a partir dos satélites Hotbird da frota Eutelsat (13 ° Leste). Para entrar no mundo da TivuSat, basta instalar uma antena parabólica, adquirir um dispositivo certificado pela TivuSat (decodificador ou câmera) e ativar (através da central de atendimento, do site ou do aplicativo “Tivù la Guida”) o cartão inteligente dentro do caixa do dispositivo. O set-top box certificado pela TivuSat é compatível com qualquer tipo de TV e o custo varia entre 120 e 160 euros, dependendo das marcas e serviços oferecidos. Em vez disso, a câmera, com um custo estimado entre 90 e 110 euros, precisa de uma nova geração de televisão. Uma despesa única, mitigada pela possibilidade de usufruir do bónus de TV e sobretudo perdura no tempo. Uma embalagem para colocar em alta definição debaixo da árvore de Natal para toda a família.

