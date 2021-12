Ballon d’Or: Aqui estão os países que queriam coroar Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo terminou em sexto na classificação final da Ballon d’Or de 2021, mas foi classificado em primeiro lugar por vários países.

Após nove edições em que sempre esteve entre os três primeiros, Cristiano Ronaldo subiu ao pódio com a Bola de Ouro. Em 2021, o português foi largamente deixado de fora ao terminar em sexto O que lhe pareceu um simples fracasso. Apesar disso Classificação, que estava definitivamente abaixo de suas expectativas pessoaisO pentacampeão não deixou ninguém indiferente e muitos eleitores também decidiram colocá-lo no topo da lista. Aqui estão os países que teriam preferido que os portugueses fossem iguais a Lionel Messi.

Em primeiro lugar, ela escolheu a Turquia CR7Mesmo sem fazer parecer pulga entre os 5 primeiros. O mesmo para a Holanda e o Quirguistão. É seguido pela Nicarágua, Moçambique, República Centro-Africana, Ilhas Cayman e Macau. Ao todo, oito países enviaram seus votos para o vencedor do Euro 2016. Isso é ainda menos do que a favor de Karim Benzema, décimo classificado entre os participantes. Cristiano Ronaldo, de 36 anos, ainda espera ganhar a Bola de Ouro mais uma vez. Ele terá que superar um grande obstáculo com seu país nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

