Animal de estimação digital do Spin Master

Spin Masters lançamento remoto BizzyaInovação revolucionária No Categoria de jogos de tecnologia e deuses animal de estimação digital. Um novo produto da líder mundial em entretenimento infantil, fabricante de fenômenos globais Que revolucionou o mundo dos games, inclusive o famoso jogo de tecnologia Hatchimals.

Sobre o que estamos conversando?

Bitzees são cachorros digitais Interativo. Você os encontrará dentro de um estojo roxoqual eles ganham vida através de um holograma colorido que Você pode tocar e sentir Ao Real Madrid. Isso submete Experiência de jogo sem precedentes Para crianças é isso ser capaz de interagir com Animal de estimação virtual em formato 3D. O cachorro que responde também Reações sempre diferentes. Essas mudanças se forem tocadas, viradas ou embaladas e, como qualquer filhote, prosperam se forem cuidadas, amadas e alimentadas.

A Spin Master tem a reputação de desenvolver inovações exclusivas e revolucionar estilos de jogo, transformando a maneira como as crianças brincam e interagem com os jogos.. A Bitzee personifica nosso desejo de ultrapassar os limites da brincadeira, trazendo ao mercado adoráveis ​​bichinhos digitais com os quais as crianças podem tocar e interagir, reinterpretando a interação 2D e enriquecendo-a com cores, jogabilidade e colecionabilidade Chris BerdalChefe da Divisão de Jogos e Diretor Comercial da Spin Master

Todo mundo evoluiu de um cachorrinho para um super bitzy

Bitzee “nasceu” como prof Filhote E como todos os animais de estimação, ele precisa Amor e cuidado. o interações virtuais eles permitem Alimente-oE uma pedra para colocá-lo para dormirE Faça-o brincar e entretê-lo. O filhote responde à atenção com sons e reações Ele é sempre diferente, mas se você não lhe der amor suficiente, ele fugirá. Porém, com um mimo e um pouco mais de atenção, ele poderá voltar, ser mimado e cuidado novamente. quando A medida do amor Cheio de, Bitzee está pronto para evoluir.

Todo filhote se desenvolve De criança a adulto a super bitzy. Quando isso acontece, você recebe um arquivo prêmio o que permite Bitzee dá à luz um novo bebê: as crianças podem colecioná-los Um caso até 15 caracteresincluindo um cachorrinho, ouriço e coelho, bem como um figuras raras (borboleta, poodle, camaleão) e lendário (como um rinoceronte).

Cada vez que o cachorro cresce Super bitzyAlém disso, sim Eles irão desbloquear outros recursosde entre ele roupas divertidas para fazê-lo usar roupas especiais jogos interativos Quais crianças também podem competir com seus amigos.

já existe Grande expectativa em todo o mundo E as demandas das operadoras desse setor já são muito altas para que o inovador animal de estimação digital Spin Master seja trazido de volta Disponível em pré-visualização durante o verão em países selecionados, como Estados Unidos, Portugal e China. Ao invés disso O lançamento oficial na Itália está previsto para setembro.