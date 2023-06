Damiano imaginou David e Martina Tagliente jantando juntos na noite anterior ao beijo

Alguns dias depois do vídeo do beijo na discoteca, aqui ficam as imagens da noite que começou num restaurante romeno na companhia de alguns amigos. Damiano está elegante com um paletó preto, Martina veste uma camisa de manga comprida que você verá dentro do clube algumas horas depois.

Auto Damiano David e Martina Tagliente Eles realmente são um casal, só o tempo dirá. Os dois estão no centro das atenções desde que foram negociados O beijo fatídico vídeo O que forçou o comandante de Maniskin a anunciar publicamente o fim de seu relacionamento com Georgia Soleri.

Fotos de Damiano e Martina jantando no restaurante

Este vídeo ganha agora um contexto, nomeadamente uma noite cheia de diversão e leveza na capital, tanto na cidade de Damiano como em Martina. Os dois rapazes se conhecem há anos, a modelo é uma das amigas mais próximas de Victoria, e baixista do grupo, e Damiano sempre a cortejou de forma um tanto implacável. Porém, por um tempo, algo deve ter mudado entre eles e é claro que eles teriam decidido dar um passo a mais nessa atração que até então poderia ter permanecido platônica. Alguns dias depois do vídeo disco, lá vem elefotos da tardeComecei em um restaurante romeno com alguns amigos. Fotos postadas por Il Messaggero: Damiano em uma elegante jaqueta preta, Martina na camisa de manga comprida que você verá dentro do clube algumas horas depois. O tempo parece calmo e calmo, mas é a calmaria antes da tempestade.

Damiano voa para Madri em meio à fofoca

Provavelmente é bom que tenha acontecido imediatamente após o caos da mídia muniskins Eu tive que deixar Roma para sair de novo por causa de MadriOnde alguém estava esperando por eles parar em sua turnê. Enquanto isso, Damiano pode ter conseguido se acalmar e se concentrar apenas na música de sua banda, enquanto a fofoca fervilhava nas redes sociais e sua ex-namorada agora está em Roma. Geórgia Soleri Ele estava se preparando para a ideia de uma nova vida depois de Damiano. Agora será preciso entender qual dos dois mudará de residência e quem ficará no apartamento comunitário da capital.