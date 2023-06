Marco Peri revela o mistério do mundo em “This Strange World” na Dmax

Você está pronto para mergulhar em um mundo de maravilhas e mistérios? dimax Apresentando a tão esperada segunda temporada de “Este mundo estranhoO programa que visa explorar a natureza em todas as suas formas. Os episódios inéditos, que revelam alguns dos fenômenos mais bizarros e curiosos do mundo, irão ao ar em estreia absoluta a partir de terça-feira, 13 de junho, às 21h25, no Canal 52, com um episódio duplo de abertura. Além disso, você poderá esperar a emoção de fazer streaming exclusivamente no Discovery+.

Marco Peri: Detetive no País das Maravilhas

Marco Peri, um homem com um percurso artístico eclético entre a televisão, o teatro e a magia, regressará ao seu laboratório de investigação situado na cave do Monte Surratt (Roma). Através de uma abordagem científica e racional, Perry tentará provar a origem científica de uma série de eventos incomuns e misteriosos que parecem desafiar a explicação.

Sede humana de conhecimento

Desde o início dos tempos, a humanidade sempre tentou dar uma explicação para tudo o que não entende. Embora hoje pensemos ter desvendado a maior parte dos segredos deste “mundo estranho”, por vezes algo ainda nos escapa: há acontecimentos que parecem desafiar a lógica, fenómenos que não deveriam ocorrer racionalmente mas acontecem. Ao colaborar com Marco Peri, vamos explorar todos os cantos da terra, beneficiando de testemunhos em primeira mão e filmagens de câmaras de segurança, câmaras de estrada, câmaras de vídeo e até telemóveis dos utilizadores. Nosso objetivo será entender juntos por que o impossível às vezes se revela verdadeiro.

Descoberta excepcional em cada episódio

Cada episódio de This Strange World contará com histórias fascinantes e convincentes. Aqui estão algumas das histórias que serão exploradas:

Uma moto sem motorista atravessa as ruas de Calcutá: No meio da noite, uma moto circula autonomamente pelas ruas de Calcutá, sem nenhum condutor. Quem ou o que te guia nesta jornada noturna? Aterrissagem de um avião gigante no Mar de Azov: Um acontecimento extraordinário chama a atenção dos observadores: um avião gigantesco pousa na superfície do Mar de Azov, para decolar novamente pouco tempo depois. Com quais poderes misteriosos você joga? Luzes misteriosas nos céus de Indiana e Illinois: Nos dois estados americanos, estranhas luzes dançam simultaneamente no céu, lembrando um milagre ocorrido em Portugal há mais de 100 anos. Existe uma conexão entre esses eventos aparentemente divinos?

Trem fantasma de Moscou: Câmeras de vigilância capturam a chegada de um trem fantasma na estação Polezhaevskaya em Moscou. Os especialistas se perguntam se isso pode estar relacionado aos túneis secretos de Stalin, que se estendem sob a cidade. Que mistérios estão escondidos nas profundezas da cidade russa? Suposto bebê Tyrannosaurus Rex descoberto no Himalaia: No Himalaia, é encontrada uma carcaça que parece pertencer a um filhote de Tyrannosaurus rex. Estamos diante de uma descoberta revolucionária de fósseis ou há algo mais perturbador por trás dessa descoberta repentina? A misteriosa mulher escondida em uma fábrica mexicana: Uma mulher misteriosa aparece nas imagens de segurança de uma fábrica no México, mas é completamente invisível para as pessoas ao seu redor. O que está por trás desse número misterioso?

Viagem às maravilhas inexplicáveis

Não perca a oportunidade de mergulhar no maravilhoso mundo de “This Strange World”. Cada episódio irá guiá-lo em uma aventura sem limites, descobrindo fenômenos maravilhosos e inexplicáveis. Junte-se a Marco Berry em seu laboratório de detetives e prepare-se para ver o mundo com novos olhos. A segunda temporada de This Strange World está pronta para revelar as maravilhas escondidas por trás do aparentemente impossível.