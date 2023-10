Os fãs estão de luto por Matthew Perry e Chandler Bing de Friends – TV

Hollywood e fãs de todas as idades estão de luto pela morte de Matthew Perry, o querido Chandler Bing de Friends, que foi encontrado afogado ontem em sua villa em Pacific Palisades, em Los Angeles. Não havia drogas em casa, para o ator que já lutou contra qualquer tipo de vício no passado, mas a polícia encontrou vários medicamentos ansiolíticos e depressivos: a polícia disse que levaria meses até que os testes toxicológicos dessem os resultados. Agências que descartam qualquer ativo suspeito. Segundo o TMZ, Perry, 54 anos, estava tendo um dia típico antes de sua morte: jogou duas horas de pickleball, esporte do qual era fã, em um clube perto de sua casa. Ele então pediu ao seu assistente que comprasse para ele um novo iPhone e um par de óculos. Após retornar das missões, a assistente encontrou o ator inconsciente na jacuzzi e ligou para números de emergência.

vídeo Fãs lamentam Matthew Perry, flores e cartões em frente à casa de ‘Friends’.

Choque e condolências foram o tema principal das mensagens postadas nas redes sociais por amigos e colegas do sarcástico melhor amigo de Joey, mas também pelos mais sarcásticos e infelizes clientes do café do Central Park em mais de 200 episódios das 10 temporadas que foram ao ar. na NBC entre 1994 e 2004. Em nome de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, o perfil oficial da sitcom no Instagram postou uma mensagem em grupo em homenagem a Matthew, “um verdadeiro presente para todos nós”. Outros ex-alunos de Friends, como Morgan Fairchild, mãe de Chandler na sitcom, postaram homenagens. Para Mira Sorvino, que estrelou com Perry no filme Parallel Lives, de 1994, a ex-atriz era “uma alma doce e torturada. Espero que ele encontre paz e felicidade no céu”. Entre as muitas cartas, há também uma carta do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, com quem Matthew brincava quando criança, quando sua mãe trabalhava como porta-voz do pai de Justin, Pierre, que era então primeiro-ministro de Ottawa.

vídeo Matthew Perry morreu

Matthew não estava sozinho em Friends: em uma carreira de quase 40 anos, ele apareceu pela primeira vez quando adolescente em um episódio de 1979 do programa policial 240-Robert. O papel de Chandler o ocupou dos 24 aos 34 anos. “Você é engraçado, mas não quero estar lá quando você parar de rir. Você tem problemas de intimidade. Você usa seu senso de humor para manter as pessoas distantes. Você é filho único? Seus pais se divorciaram antes da puberdade? Pelo livro”, ela disse a ele em um episódio da temporada. A primeira é que o psicólogo Roger é namorado de sua namorada Phoebe. O próprio Mateus admitiu: era como se alguém o tivesse seguido durante um ano e roubado todas as suas piadas, “imitando a sua visão do mundo, cansada da vida e ao mesmo tempo engraçada”.

Perry detalhou seus altos e baixos em seu livro de memórias de 2022, Friends, Lovers, and the Terrible Thing. Devido a um acidente em 1997, ele recebeu Vicodin e ficou tão viciado que tomava 55 comprimidos por dia. Para se libertar do álcool e das drogas, ele entra e sai de centros de desintoxicação há décadas. Em 2018, ele correu o risco de morrer devido a uma perfuração gastrointestinal, foi submetido a uma cirurgia e passou meses internado. Na memória de hoje, a Sky Series propõe novamente o especial Friends: The Reunion que, há dois anos, viu o ator se reunir com seus históricos colegas de elenco no Warner Studios’ Stage 24 em Burbank, o teatro icônico que transformou meia dúzia de novatos em estrelas globais.

