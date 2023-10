“Estamos entusiasmados e orgulhosos. “Vamos aumentar o valor da Liga Italiana.”

Turim – A parceria entre DAZN e Lega Serie A continua: toda a Serie A TIM estará no DAZN apenas até 2029. A plataforma de transmissão ao vivo e entretenimento esportivo adquiriu os direitos nacionais da competição de clubes mais importante da Itália e continuará sendo a única plataforma a transmitir todos os jogos da Série A ao vivo, com mais partidas do que qualquer outra, no novo ciclo de direitos de cinco anos, começando no Temporada 2024/25. Na verdade, apenas no DAZN os fãs do desporto italiano poderão desfrutar de toda a Liga Italiana com 7 jogos exclusivos (266 jogos de 380) e 3 jogos co-exclusivos (114 jogos). O futuro do futebol passa cada vez mais pela transmissão ao vivo. A DAZN confirma-se como o principal parceiro das ligas europeias de futebol: desde os direitos nacionais da liga Serie A TIM em Itália até 2029, aos direitos da LALIGA EA Sports em Espanha até 2027 e da Bundesliga na Alemanha até 2025.

Steven AzziDiz o CEO da DAZN Itália: «Estamos felizes com este resultado. Permanecer como plataforma de referência da Série A TIM e principal parceira da Lega Série A demonstra a solidez da parceria desenvolvida ao longo desses anos, da qual temos muito orgulho. Temos diante de nós, pela primeira vez, um horizonte temporal de cinco anos, e tendo definido a nossa oferta, mesmo economicamente, no concurso na lógica de partilhar o crescimento que esperamos do mercado italiano, isso lança as bases para um empresa lucrativa e uma relação de cooperação construtiva com a Série A e com os clubes. Podemos esperar para iniciar este caminho de desenvolvimento inovador para aumentar o valor do produto da Série A, apresentando-o de novas maneiras a um público mais amplo.”.

chá SegevComentários do CEO do Grupo DAZN: «Nos últimos anos, a DAZN trabalhou extensivamente em nome da Liga Italiana, dos clubes e dos torcedores. Estamos gratos pela confiança depositada em nós durante os próximos cinco anos, o que nos permitirá continuar a oferecer, inovar e aumentar a diversão e a paixão pelas quais o futebol italiano é famoso. É um ótimo resultado para todas as partes. Continuaremos a nos esforçar para desenvolver os melhores serviços possíveis para nossos clientes, com foco absoluto na melhoria da acessibilidade, do entretenimento e da inovação que a tecnologia líder mundial da DAZN foi projetada para oferecer.».

DAZN, exibição e outros esportes

Além da oferta de futebol que inclui Serie A TIM, Serie BKT, LALIGA EA Sports e o melhor da Liga Portugal Betclic, hoje os adeptos podem desfrutar de uma rica oferta multi-desportiva na app que inclui todo o basquetebol italiano com Serie A UnipolSai e Europeu . Basquete com Euroliga e Eurocup, NFL, Rugby com Serie A Elite, ótimo boxe, UFC e as melhores lutas internacionais. Sem esquecer os canais Eurosport HD 1 e HD 2 que transmitem as mais prestigiadas competições de ténis como o Open da Austrália e Roland Garros, o ciclismo com o Tour de France e o Giro d’Italia, os desportos de inverno com os Campeonatos Mundiais de Esqui, a magia do os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno e muito mais – tudo em um só lugar. Uma e apenas uma assinatura.