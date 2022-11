“Essa coisa de sexo…”. Esposa de Bonolis deixa cair máscara em confronto social

Ele não será uma daquelas pessoas que o colocam no dedo, mas estamos perto dele. A posição tomada por Tg1 v Fiorello Realmente não se resumiu ao showman siciliano, que voltou ao assunto durante a coletiva de imprensa do Viva Rai 2.” Não tenho nada contra Tg1. A única coisa que poderia ter sido evitada era aquela declaração deselegante. O telefonema foi o suficiente Fiorello continuou apontando, que enfiou a faca na ferida: Você sabe quando uma porta se fecha e outra se abre “O importante é não levarmos na cara (as portas).

Wild Lucarelli Ela é dona de todos. Depois de brigar com Caroline Smith e Guillermo Mariotto, a jornalista atacou Paola Barali e Luisella Costamagna (por defenderem Eva Zanicchi de sua “sujeira”) e depois Sara Di Faria, a professora de dança com quem esteve no último sábado durante uma transmissão ao vivo. Palando teve uma briga (em memória dos tempos antigos). E no Instagram ela respirou: “ O cara que me deu tutoriais no sábado à noite e me disse que eu deveria ficar bem quando pegasse o macaco vomitando seu cocô também é a única pessoa em toda a equipe do Dançando com as Estrelas que não me disse no dia seguinte que meu ferreiro não nem dizer “minhas condolências” (foi Simon e Rossella , por outro lado, são muito gentis de cara). o único. Na verdade, naquela mesma noite, ele apenas tentou (como sempre) me provocar e discutir durante o episódio Nenhum nome mencionado, mas o colapso de Lucarelli e PS final (que não é o que está sentado ao meu lado) está completo. E Di Varia fica em silêncio.