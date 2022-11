O que está acontecendo em Monza

Mais um final de semana com o espírito natalino chegando. E no fim de semana do terceiro sábado e quarto domingo de dezembro, escolhemos alguns eventos imperdíveis: da corrida de Natal no Parque Monza aos mercados da villa, em Desio, passando pelas aldeias natalinas de Brianza.





Aldeia de Natal em Monza





A grande roda-gigante no centro, as tradicionais casas de madeira para os mercados de Natal e passeio E a inevitável pista de patinação. O programa de eventos natalinos promovidos pelo município continua no fim de semana de Monza. por aqui Guia de eventos e atrações.





Corrida de Natal de Monza





De volta para a segunda edição Corrida de Natal de Monza, correr/caminhar em pleno espírito de Natal para caridade em apoio ao Sailboat. O compromisso é domingo, 4 de dezembro, às 10h, no Viale Cavriga, no Monza Park. Estão previstas duas pistas: 10 e 5 quilômetros. O primeiro percurso será um percurso não competitivo enquanto o segundo percurso, com metade do percurso, será um passeio aberto a famílias. “O dinheiro arrecadado é destinado à Associação Il Veliero di Monza”, explicaram os organizadores. A organização sem fins lucrativos organiza o Festival Nacional de Teatro e Deficiência “Lì sei vero”, que visa garantir a participação das pessoas com deficiência no desenvolvimento cultural da região.





Duendes, trenzinho e gelo em Progerio





Elfos, os personagens mais amados pelas crianças, incluindo Olaf, Frozen e Bing, um trem e uma pista de gelo. “A magia do Natal na cidade” chega a Brugherio a partir de sábado, 3 de dezembro, a charmosa vila natalina que ficará na Piazzale Roma até 8 de janeiro de 2023. Um trem de Natal gratuito estará aberto a todos, estandes com ideias de presentes e gastronomia especialidades e uma pista de gelo E mais shows e entretenimento com shows e oficinas gospel. por aqui informações e programa.





Mercados de Natal em Villa Tetoni





A antecipação do Natal torna-se mágica desejos. Sábado, 3 e domingo, 4 de dezembro, em Villa Tittoni, haverá um mercado de Natal organizado pela Contrada Dugana sob os auspícios do município de Desio. O evento, com o tema Esperando o Natal, chega à sua oitava edição. Das 10h às 18h30 vai decorrer uma feira amadora com peças e criações artesanais, os mais pequenos vão poder conhecer o Pai Natal e há ainda um workshop de cake design no programa.











panetone caseiro





para mim vimercat A Artisan Panettone d’Autore Gallery está de volta. Encontro no domingo 4 de dezembro no cenário histórico da Vila Sotokasa com o evento Panettone Sotokasa, organizado pelo Confcommercio Vimercate sob os auspícios do município. Na residência histórica localizada na rua Vittorio Emanuele 53 de 10 a 19, você pode encontrar as criações de Natal do mestre confeiteiro com degustações e combinações de comida e vinho. A submissão é gratuita.