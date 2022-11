TonyBet está se expandindo para a Holanda

A empresa comentou a notícia da obtenção da licença e anunciou planos para o próximo ano

A operadora de jogos de azar online TonyBet obteve uma licença da Dutch Gaming Authority (KSA) e pode iniciar suas operações na Holanda. A operadora global está se preparando para o próximo ano. TonyBet entrará no mercado holandês com uma moderna plataforma de jogos de azar tonybet.nl. Alimentado pela plataforma de jogos SoftLabs, o Tonybet se destacará da multidão com seu desempenho rápido, design moderno e grande variedade de jogos.

TonyBet é um serviço de apostas esportivas e cassino online com sede na Holanda e escritório local em Utrecht. No próximo ano, quase todos os produtos permitidos na Holanda serão introduzidos. Enquanto isso, TonyBet dará atenção especial aos shows de futebol e diversas atividades recreativas, como a liga de futebol local.

“Adicionar a licença de jogo holandesa ao nosso crescente portfólio de licenças domésticas foi uma meta importante e estamos muito orgulhosos de tê-la alcançado. Embora a competição seja muito alta, mas ainda jovem na Holanda, temos certeza de que há espaço para uma forte equipe local jogador com uma abordagem diferenciada. Queremos alcançar isso. Colocando o ponto focal não apenas no produto, mas também no que nossa marca pode agregar à experiência geral de jogo, tanto online quanto offline.No momento, toda a atenção está na construção uma equipe na Holanda e garantir um lançamento de sucesso no próximo ano »- diz Jesse Bass, Country Director da TonyBet na Holanda.

A TonyBet pretende tornar-se o fornecedor líder mundial de apostas desportivas de qualidade e entretenimento iGaming e já obteve licenças de jogos online em muitos países: Espanha, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Letónia, Estónia e Malta.

“O desenvolvimento da TonyBet está focado no Canadá, Espanha, Portugal, Reino Unido e países bálticos. Estamos muito entusiasmados por entrar no promissor mercado holandês. Estamos empenhados em fornecer aos jogadores na Holanda jogos online seguros, inovadores e emocionantes. Adotaremos e implementaremos 12 anos de experiência internacional e melhores práticas »- afirma Victor Troitsyn, CEO do Grupo TonyBet.