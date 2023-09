Cartoon Forum Tributes 2023, indicações para DeAPlaneta Entertainment

O Animation Forum, fórum europeu de coprodução de séries animadas de televisão, apresentou ontem a sua lista de nomeados Saudações Cartoon Forum 2023Que premeia este ano os nomes mais importantes da animação europeia. De Planeta Entretenimento Nomeado em categoria Investidor/Distribuidor do AnoJunto com outros três candidatos.

Esses prêmios serão votados pelos 1.000 profissionais presentes no Fórum de Animação, que Será realizado em Toulouse de 18 a 21 de setembro. Os nomes dos vencedores em cada categoria serão divulgados em data 21 de setembroE isso durante a cerimônia que será realizada durante a cerimônia. O comunicado de imprensa enviado ontem pela organização afirmava: “A diversidade dos nomeados deste ano, tanto em termos dos seus perfis como dos países de origem, reflecte o impulso da indústria da animação em todo o continente.“.

Esta nomeação é resultado do apoio contínuo da DeAPlaneta Entertainment à animação europeia ao longo do seu forte histórico. A empresa, líder europeia na criação e comercialização de marcas e conteúdos de entretenimento, coopera há mais de 20 anos com as empresas mais importantes deste sector no continente. A DeAPlaneta Entertainment também tem uma presença regional significativa na Europa, com escritórios em Espanha, Itália, Reino Unido, França, Europa de Leste e, mais recentemente, na Alemanha.

Desde 2000, a DeAPlaneta Entertainment tem vindo a criar e consolidar acordos estratégicos com as mais importantes empresas europeias do sector do entretenimento, e um dos seus principais objectivos é especificamente apoiar criadores, produtoras e estúdios europeus para criarem em conjunto marcas que possam ser expandidas em todo o mundo. Alguns dos produtos e marcas europeias que se destacaram no portefólio da empresa nas últimas duas décadas são clássicos como Maya the Bee ou Heidi, ainda em novas versões CGI (projectos de coprodução com o Studio 100, da Holanda), bem como como sucessos globais atuais como Miraculous Ladybug (Zag Entertainment/ON Kids & Family), propriedade intelectual da qual a DeAPlaneta Entertainment tem sido o agente licenciador europeu (Espanha, Itália, Portugal, Grécia, Turquia e países da região da Europa Central e Oriental, incluindo a Polónia) desde 2016.

Outras marcas operadas, distribuídas e/ou coproduzidas pela Companhia nos últimos anos incluem: Gormiti, Os Smurfs, Este é Joey!, Jogadores Poderosos, Caçadores de Mutantes, Vicky, os Vikings E Janan com a meia longa, Entre muitos. Em janeiro de 2023, a DeAPlaneta Entertainment anunciou a aquisição do catálogo do BRB Internacional, trazendo para seu portfólio marcas imortais como David, o Gnomo, Willie Haze ou Dogtanyan e os três ratos almiscaradose novos endereços IP, como Bernardo. E no final de 2022, a empresa será distribuída em Espanha Pequeno Nicolau. Feliz como pode ser, um longa-metragem de animação produzido na França e dirigido por Amandine Fredon e Benjamin Massubry, ganhou o prêmio de Melhor Filme no Festival de Cinema de Annecy de 2022 e recebeu indicações no Annie Awards de 2023 (Melhor Filme de Animação Independente), no César Awards de 2023 (Melhor Filme de Animação) . Filme) e no European Film Awards 2023 (Melhor Filme de Animação).

Atualmente, a DeAPlaneta tem no seu portefólio diversas marcas europeias em vários estágios de desenvolvimento, entre as quais destacamos:

Milo : Uma série animada pré-escolar coproduzida com Fourth Wall (Reino Unido) cuja primeira temporada já foi transmitida em quatro continentes e dublada em dezenas de idiomas. Uma segunda temporada está em produção e estará disponível no primeiro trimestre de 2024.

: Uma série animada pré-escolar coproduzida com Fourth Wall (Reino Unido) cuja primeira temporada já foi transmitida em quatro continentes e dublada em dezenas de idiomas. Uma segunda temporada está em produção e estará disponível no primeiro trimestre de 2024. agitadores de monstros : série de animação infantil coproduzida com GO-N (França), baseada na história em quadrinhos homônima de Mathilde Domecq e Mr. Tan, cuja primeira temporada já foi concluída.

: série de animação infantil coproduzida com GO-N (França), baseada na história em quadrinhos homônima de Mathilde Domecq e Mr. Tan, cuja primeira temporada já foi concluída. Lilly mágica : Uma nova série animada distribuída mundialmente pela DeaPlaneta Entertainment, baseada na bem-sucedida saga literária e audiovisual nascida na Alemanha, Lilly La Strega (Hexe Lilli no idioma original), atualmente em pré-produção na Espanha. É produzido pela Bwater Animation Studio (Espanha) e Magic Lilly (Alemanha), com a participação da VRT (Bélgica).

: Uma nova série animada distribuída mundialmente pela DeaPlaneta Entertainment, baseada na bem-sucedida saga literária e audiovisual nascida na Alemanha, Lilly La Strega (Hexe Lilli no idioma original), atualmente em pré-produção na Espanha. É produzido pela Bwater Animation Studio (Espanha) e Magic Lilly (Alemanha), com a participação da VRT (Bélgica). Carters: Uma série animada de pré-produção que pode ser definida como uma combinação da magia de My Little Pony e das emocionantes corridas de Mario Kart. Esta coprodução faz parte de um acordo estratégico mais amplo assinado recentemente entre a DeAPlaneta Entertainment e a Mediawan Kids & Family (França) para desenvolver ainda mais suas marcas e se tornar seu principal agente de licenciamento em todo o mundo.

