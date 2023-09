Love Storm, exibido de 18 a 24 de setembro: Josie acaba em apuros

Veja o que acontecerá com Tempesta d’Amore, a querida série Rete 4, nos episódios inéditos transmitidos de segunda-feira, 18, a domingo, 24 de setembro de 2023.

Tempestade de amor Tornou-se agora uma série de culto para todos os fãs que a acompanharam com interesse desde então. 2007Como sempre no ar Diariamente na Rete 4 às 19h52. A série alemã criada por Bea Schimdt foi transmitida pela primeira vez na Alemanha em 26 de setembro de 2005 E cruzou o limiar 3.000 episódios em 2018.

Mais de 18 temporadas (trabalho em andamento no dia XIX) Muitos personagens rodaram, mas o desenvolvimento da trama não mudou, sempre trazendo reviravoltas e histórias de amor emocionantes.

Love Storm, spoilers dos episódios de 18 a 24 de setembro de 2023

Na Itália, Tempesta d’Amore estreou em 5 de junho de 2006 no Canale 5, mas a partir de… Em 2 de julho de 2007 mudou-se para Rete 4Onde a transmissão diária continua De segunda a domingo aproximadamente às 19h50.

Nos episódios transmitidos a partir de segunda-feira, 18 de setembro, veremos que Apoie Yvonne e Eric maluco, Que está sofrendo com a situação de Paul e Constanze e planejam jantar juntos. Mas a garota vai mesmo ao cinema com Sherine, assim Yvonne e Eric decidem passar a noite juntos Eles acabam ficando cada vez mais próximos.

Enquanto isso, Max, Werner e Kristoff mostram o vídeo da câmera do capacete dela, que mostra Ariane com um estranho. Os três homens devem tentar frustrar sozinhos o plano de Ariane porque a polícia não quer mais cooperar. enquanto eles estavam investigando, Max faz uma descoberta muito importante.

Josie está chateada, embora Paul afirme que quer ficar com ela e que só quer apoiar Constanze até que ela se recupere. Mas quando Constanze recebe alta do hospital, Josie vai levar comida para o quarto dela Ele descobre Paul e a mulher se beijando.

Christoph e Werner vão à polícia Com testes máximos Para enquadrar ArianeMas a mulher entende o plano deles e confronta Kristoff para se vingar dele.

Enquanto isso, Michael continua lutando contra seus sentimentos e pede ajuda a Andre. Como Caroline tem aversão a iniciantes em música, os dois homens querem convencê-la a se transferir. André pega emprestado um violino velho e começa a praticar no celeiro, mas consegue um efeito diferente do violino.

Eric explica a Yvonne que foi um caso de uma noiteO que leva a uma discussão entre os dois. Josie está irritada com o comportamento dos pais e não quer intervir, pois já está sofrendo com a situação de seu relacionamento. enquanto isso Paul sente falta de Josie Ele tenta persuadi-la a se juntar a ele em um abrigo alpino, mas não percebe que estão sendo vigiados por Henning, que encontra de surpresa no abrigo.

enquanto Andre tem que desistir de convencer Caroline a se mudarEntão Michael fica sozinho com seu problema e não tem escolha a não ser confessar seus sentimentos a Caroline. A mulher parece lamentar ter envergonhado Michael e quer encontrar um novo lugar para ficar.

Josie fica encarregada de preparar uma sobremesa para o curso de sommelier de chocolate e recebe ajuda de Hildegard. AfonsoQuem vê o doce pronto na geladeira, Ele come inconscientemente Durante o intervalo, Hildegard se mete em encrencas. Então, para refazer o doce de Josie, a mulher pede ajuda a André.