Lulu Selassie faz ‘Scorched Earth’ sobre Sully Sorge / ‘Sophie Enough! Até Manila consegue’

E ainda é tempo de confrontos dentro de casa como de costume Grande Irmão VIP. Lulu Selassie Ele não quer enterrar o rancor contra ele Soleil ascensão. Algumas horas atrás, enquanto no banheiro para remover a maquiagem acompanhada de Sophie Codegoni e Valéria Marini, Princesa (forjado?) Expressou palavras pesadas para o influenciador: “Compreensivelmente errado. Ele lidou com isso para mim * de Manila”. No entanto, Lolo Selassie não acredita na separação da ex-Miss Itália de Soleil Sorge: “Mas não há surdo pior do que aqueles que não querem ouvir” – acrescentou. Valéria Marini Sophie Codegoni a trouxe para esta conversa e o ítalo-etíope a trouxe para fora, especialmente com o ex-tronista de homens e mulheres: “Sim, eu a amava, ria dela, vocês juntos, vocês fazem um amigo. E é isso, eu vejo você rindo que você está no quarto dela e me sinto mal, porque ela é alguém que me odeia e odeia minha irmã.” “. Em suma, Lulu Selassiè quer fazer uma pesquisa abrangente em torno de Soleil Sorge.

Lulu Selassiè esmaga Soleil: ‘Eu não gostaria de todos os outros que lambem a bunda dela por medo’ / ‘Estou doente’

Em breve uma nova luta como por ocasião da “trufa”?

Esta não é a primeira vez que Lulu Selassie expressa palavras duras para Soleil ascensão. Muitos vão se lembrar do caso “Tartufo” com o confronto aberto dos contendores em irmão mais velho vip. “A trufa se foi, alguém a colocou nos bolsos. carrinho de mão Você já viu trufas? A trufa que chegou lá se foi. Em princípio, essas coisas não são boas. Se você escondeu alguma coisa, você sabe o que está acontecendo aqui? – começou Lulu Selassie, o que provocou uma dura reação de Sole Sorge: “Em princípio, Lulu? Você é o primeiro a esconder as coisas na sala, mas do que estamos falando? Bolo, frutas, você coloca tudo lá. Estou muito cansada, ninguém tem princípios corretos sobre essas coisas.” Parece que as duas garotas não se suportam e não perdem a chance de se afastarem. Quando uma nova briga por um relacionamento mesquinho termina Fora?

