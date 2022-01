“Eu estava com medo de que Pattinson e Stewart fizessem sexo porque ela era menor” – Corriere.it

A partir de Simona Marchetti

Em entrevista ao podcast “The Big Hit Show”, a diretora contou algumas curiosidades relacionadas ao primeiro filme da saga de vampiros, admitindo que teve que ligar para o ator para se acalmar se ele não quisesse se meter em confusão. desde que sua co-estrela era menor de idade.

A atração física entre Robert Pattinson e Kristen Stewart foi tão evidente durante a audição de Crepúsculo que a diretora Catherine Hardwicke teve que recomendar que o ator se acalmasse se ele não quisesse correr o risco de ir para a cadeia. Na verdade, na época – era 2007 – Stewart tinha apenas 17 anos, mas sob a lei da Califórnia a maioridade é 18, então as relações sexuais entre os dois eram ilegais. “Rob e Kristen fizeram o teste nesta cama”, disse Hardwicke. Em um novo episódio do podcast “The Big Hit Show”, gravado em sua casa – e foi aí que eles fizeram a cena do beijo. Ele era tão fofinho, ele caiu da cama e acabou no chão e eu, que estava filmando tudo com minha pequena câmera, disse algo como “Rapaz, calma”. Havia uma química real entre eles e eu lembro de pensar “Oh meu Deus, Kristen tem 17 anos, eu não quero que eles façam nada ilegal”, então eu disse a Ron, “A propósito, Kristen tem 17 anos e em nosso país é ilegal fazer qualquer coisa Sexo … “E ele respondeu como” Ok, ok, paciência ».