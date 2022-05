Serena Karela desaparece das redes sociais: “Vou explicar porque…”

Serena Karella, que chegou às finais do Amici 2022, foi muito apreciada pelo público e muito popular nas redes sociais, mas desapareceu por alguns dias. Aqui está sua interpretação após a preocupação das massas.

Apaixonada pela dança desde a infância, Serena Carella entrou na escola Amici graças a Raimundo Todaro, que a escolheu para fazer parte de sua equipe em setembro passado, dando-lhe uma grande oportunidade. De fato, Serena conseguiu mostrar seu talento, chegando até a final. O público também se emocionou com sua história de amor por Albe, um dos cantores mais queridos desta versão. Mas logo após o show, Serena desapareceu das redes sociais, alienando a todos.

Serena Karella admite: “Está tudo explicado…”

Serena Karella foi uma das campeãs indiscutíveis da 21ª edição do Amici. Foi uma jornada intensa, cheia de emoções, e também marcada pela presença de sua amada Albee. Raimundo Todaro também a acompanhou nesta viagem que, após últimas palavras de apreço e carinho por ela. Seus fãs a seguem muito nas redes sociais, de fato em poucos meses Serena já alcançou um grande número de seguidores. Mas nos últimos dias a bailarina resolveu dar um tempo.

Depois de muitas mensagens de usuários que queriam saber o que havia acontecido com ela, Serena resolveu quebrar o silêncio e explicar o que havia acontecido com ela: “Demorei para perceber tudo o que passei nos últimos oito meses e Mal posso acreditar. Foi uma jornada absurda, ainda luto para encontrar as palavras certas para descrever o que senti e o que estou tentando”

Uma tempestade de emoções para uma dançarina muito jovem, que se vê tendo que lidar com a fama que conquistou graças a Amici 21, um talento que realmente mudou sua vida. Além disso, durante a final, Serena foi premiada com uma bolsa de estudos, no valor de um ano, em uma das escolas mais prestigiadas do mundo. Esta é a Escola Ailey de Nova York. Uma grande oportunidade que dará a Serena a oportunidade de crescer e melhorar ainda mais: “Comecei essa jornada incrédula e cheia de sonhos. Hoje me encontro com uma bolsa de Nova York e uma bagagem cheia de experiências, sorrisos e emoções.”

A bailarina agradeceu então a todos, incluindo Maria de Filippi, mentora de todos os alunos da escola, bem como a todos os seus companheiros que tornaram a experiência ainda mais maravilhosa.

Leia também: Antonella Clerici está muito preocupada, defendendo a filha Miley: o que aconteceu?