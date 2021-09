Disney + chega às TVs Panasonic 4K

A Panasonic Corporation anunciou que os serviços e aplicativos de streaming por assinatura Disney + estão disponíveis nas TVs Panasonic 4K lançadas desde 2017, equipadas com o sistema operacional My Home Screen. A partir de sexta-feira, dia 17 de setembro, o ícone do app Disney + estará visível na tela do app para TVs Panasonic compatíveis e permitirá aos telespectadores desfrutar de todo o conteúdo da plataforma, na qualidade de imagem que distingue as TVs Panasonic.

Disney + é uma plataforma de streaming dedicada a filmes e entretenimento da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, bem como “Os Simpsons” e muito mais. Em alguns mercados internacionais, também inclui o novo conteúdo de entretenimento geral Star. O serviço oferece streaming sem anúncios e uma coleção em constante evolução de conteúdo exclusivo, incluindo longas-metragens, documentários, séries de TV ao vivo, séries animadas e vídeos curtos.

Com uma oferta incomparável de conteúdo de filme e TV que fez a história da Disney, Disney + também é a plataforma de streaming exclusiva para novos lançamentos do Walt Disney Studios. Além disso, por meio da Star, ele oferece um enorme catálogo de conteúdo do 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures e muito mais.

Aplicativos e conteúdo Disney + estão disponíveis em TVs Panasonic 4K com o sistema operacional My Home Screen prefixado com EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ, JX, em Itália E nos seguintes países: Reino Unido para junho, Irlanda, Alemanha, Áustria, Suíça, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Cingapura, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, e América Latina.

