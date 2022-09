Da Agência Francesa, Treinamento em Desenvolvimento de Cidades Intermediárias

África – A África é um continente cheio de oportunidades de negócios impulsionadas pelos recursos disponíveis, tecnologia e grandes mercados. A Business Insider Africa compilou toda a informação sobre os setores que hoje geram mais oportunidades para os jovens investidores e empreendedores no continente, com sete deles identificados como os melhores lugares para fazer negócios. Na lista proposta pelo iniciador dos prestigiados Business Insider Africa Awards – que visa homenagear os empresários da África Subsariana que se revelaram críticos para o crescimento e progresso da paisagem económica do continente – destaca-se a categoria de media e entretenimento: De facto, um relatório recente do Punch Newspaper mostrou como a tecnologia mudou o cenário desse negócio na África. A indústria musical e cinematográfica africana tornou-se um fenômeno cultural e global, com um grande número de seguidores dentro e fora do continente. Além disso, o Movie Web identifica a indústria cinematográfica nigeriana, Nollywood, como a que mais cresce no mundo. Da mesma forma, o Guardian classificou 2022 como o ano mais importante para a música africana. Da Nigéria ao Quênia, da África do Sul ao Gana e Senegal, uma onda de artistas musicais emergentes está varrendo o continente africano. O setor agroalimentar também é lucrativo na África, com inúmeras oportunidades de negócios. De acordo com How We Made It in Africa, com safras de exportação de alto valor e mais de um bilhão de pessoas para alimentar, o mercado de alimentos e agronegócios representa uma oportunidade multibilionária para os africanos. Em um continente que importa muitos alimentos, investir recursos e habilidades para produzir alimentos localmente pode aumentar a rotatividade do setor, principalmente oferecendo alimentos cultivados localmente mais baratos, como soja, arroz, trigo, leite, carne congelada e trigo. E café e cereais. A terceira área específica, varejo. De fato, de acordo com a Small Starter, a África tem um mercado de varejo multibilionário graças à rápida urbanização e uma classe média crescente. O continente já abriga lojas e shoppings online e está passando gradualmente por grandes mudanças, como evidenciado pelos retornos anuais de empresas como Jumia, Shoprite, Nakumatt, Woolworths e Game. Apesar do boom do mercado retalhista em África, há muito espaço neste setor para novos empreendedores: Gabão, Tanzânia, Namíbia, Nigéria e Ruanda estão entre os países africanos com oportunidades de negócios remuneradoras. Em seguida, vem o campo da moda e da beleza. O Guardian Nigeria acredita que o mercado de moda e beleza na África subsaariana teve um aumento anual de cerca de 10% somente em 2021, com marcas importadas ou tecidos feitos localmente vendendo produtos em todo o continente, especialmente nas cidades modernas. Além disso, marcas nacionais e internacionais de produtos para o corpo, cabelo e rosto dominam a indústria da beleza. Na indústria da moda e beleza, a Nigéria está em primeiro plano, graças a uma grande população que deverá dobrar até 2050. Os investidores não podem perder o mercado imobiliário que The Exchange Africa compara a uma mina de ouro para viajantes. . Com o crescimento da população africana, a demanda por imóveis comerciais e residenciais continua a crescer. Além disso, a falta de habitação é um grande problema na África, e fechar a lacuna investindo em terras e propriedades pode resultar em enormes lucros. Já existe potencial lucrativo na construção de escritórios e moradias para pessoas de baixa renda, para aluguel ou venda. Renovação de casas e aluguel de imóveis também são algumas das oportunidades oferecidas pelo mercado imobiliário. É claro que a Internet e as tecnologias também representam um setor de enormes oportunidades de negócios no continente: segundo a Cooperação Financeira Internacional, a penetração da Internet na África está em constante aumento, com previsões futuras de US$ 180 bilhões. Nigéria, África do Sul, Gana e Quênia lideram o continente com muitas incubadoras e centros de tecnologia. Finalmente, os Serviços Financeiros estão classificados na lista da Business Insider Africa. O Banco Mundial observa que muitos africanos não têm acesso a serviços financeiros formais e continuam com transações em dinheiro. Apesar de sua população jovem e instruída, o continente precisa melhorar os sistemas de pagamento e os serviços bancários e financeiros para transações comerciais e pessoais. Mesmo profissionais e empresários qualificados que podem fornecer soluções acessíveis, simples e fáceis para os sistemas de pagamento africanos podem abrir as portas para um mercado altamente lucrativo. [CN]