Viagens, os destinos costeiros europeus mais baratos para chegar em julho

Julho é um mês perfeito para férias de verão, há muitos destinos para visitar por um bom preço na Europa.

Se agosto é de fato o pico da temporada, Escolha opções diferentes Isso significa encontrar uma vantagem com o clima, mas também com a carteira.

A Europa oferece paisagens deslumbrantes para cada uma de suas espécies férias de verão, Portanto, não apenas o mar, mas alguns destinos de sonho são realmente baratos.

Férias de verão em julho: como economizar

O período de julho é responsável por muitos Países de alta temporadaEspecialmente aqueles em que você mora, como Espanha e Itália, que vivem do turismo ligado ao mar acima de tudo, e as férias pegam fogo e os preços sobem. Você pode escolher estrategicamente, avaliando criteriosamente não só os destinos mais procurados como também os que não estão em alta temporada.

Se todos – ou quase todos – os cidadãos da Itália estivessem acostumados a isso Saia de férias neste período Isso encarece os preços para qualquer destino, o mesmo não se aplica a toda a Europa. A organização é diferente em muitos outros países, não há fechamentos em agosto, as escolas estão abertas e as crianças frequentam regularmente. Isso significa que enquanto eu Itália, Espanha e Grécia É muito alta temporada para eles, não é. Isso se traduz em uma economia significativa de custos.

Isso também vale a pena considerar Destinos geralmente baratos Que em todo o caso permitem poupar mais ou menos sempre, por exemplo Portugal. Esta região da Europa, entre as mais belas de todas, manteve os preços abaixo da média ao longo do tempo, pelo que pode visitá-la Lisboa, Capital, gastando muito pouco. Em média, isso não é possível em nenhuma outra grande cidade da Europa Ocidental. Portugal também tem um litoral excepcional, há muitas atividades totalmente gratuitas e para todas as idades, as praias são grandes e perfeitas também para esportes aquáticos.

Então, com um pouco de estratégia e a avaliação certa de uma série de fatores, você consegue economizar ainda em julho. Além de considerar o destino e, portanto, em geral se é um destino barato ou não, precisamos considerá-lo Três fatores principais: lugar para ficar, custo da viagem e alimentação e entretenimento no local. Esta informação pode dar-lhe imediatamente uma ideia clara de como navegar.

Muitas vezes contabilizamos um fator que achamos atraente como uma viagem de baixo custo sem verificar os custos de hospedagem e experiência na cidade para aquele período e acabamos gastando muito mais do que o esperado. Se for assim É melhor perguntar primeiro São os destinos de férias de verão ideais que geralmente permitem poupar dinheiro, independentemente da oferta individual de apenas hotel ou apenas voo.

Montenegro, a pequena pérola da Europa

Esta é uma zona ideal para quem quer saborear o que de melhor tem Um dos menores países da Europa. A paisagem é distinta e tem de um lado o mar com a bela costa e do outro a montanha para quem quer um verão diferente ou fazer caminhadas. Apesar de seu tamanho pequeno, combina o melhor das duas possibilidades.

área à beira-mar No período de julho, é famosa por muitos festivais da cidade com música e atividades também para a família.Há também áreas puramente turísticas de beleza arquitetônica, depois a área marinha. Em particular é Harceg Novi mais popular. No entanto, o incrível é que existem muitos parques de campismo, mesmo muito luxuosos, onde se pode fazer uma poupança significativa. Durante o dia existe um típico ambiente familiar, depois à noite entre cocktails à beira-mar e música, os espaços mudam completamente.

Bulgária, leste de Ibiza

famoso por ser leste de ibiza, Este país balcânico é banhado pelo Mar Negro, mas também possui uma região interior com muitos rios. O seu património artístico e cultural também está muito vivo graças à mistura de culturas que atravessou, desde o artesanato à dança. Existem algumas das praias mais bonitas e é fácil encontrar grandes resorts com todas elas Serviços a preços realmente excelentes.

A área também é popular entre os jovens porque possui um grande número de clubes, discotecas e locais de entretenimento que, ao longo do tempo, atraíram grande interesse dos turistas que procuravam vida noturna, mas não podiam pagar férias na Espanha. lá praia da bulgária Tem mais de trinta casas noturnas, sempre organizam festas na praia e tem muito mais casas noturnas e até cassinos. Este é o destino perfeito também para os jovens porque as bebidas são baratas e as entradas nos clubes têm preços irrisórios: de 1 a 3 euros.

Eslovênia, para quem ama a natureza

lá Eslovênia É famosa por suas montanhas e é conhecida principalmente por sua estação de esqui. Possui um dos lagos mais bonitos de toda a Europa com fontes termais. Bled se orgulha de seu castelo, localizado em uma encosta íngreme animando Em vez disso, a capital mistura a cultura antiga com a completamente nova, parecendo muito especial para os visitantes.

Um lugar ideal para os amantes da natureza, pois é verão Celestial. É caracterizada por muitas aldeias, e também possui um trecho costeiro que a domina No Mar Adriático ou Ptoj. A cidade é tão bonita que parece saída de um conto de fadas, enquanto a vila no interior da Itália é Canale. isolado É uma antiga vila de pescadores e por isso muito sugestiva no verão. Durante as férias de julho você tem que visitar i 50 km da costa.

Em particular lá Ponta Grossa, Praia pequena e pouco conhecida, com certeza vale a pena para quem quer um pouco de sossego e relaxamento. Com fácil acessibilidade de automóvel, custos reduzidos, muitos espaços verdes para campismo e excelentes serviços, é sem dúvida um dos melhores locais para as férias de verão.

Croácia e o mar dos seus sonhos

O mar croata é tão incrível que é Ainda é um destino perfeito para o verão em termos de custos. Apesar de sua crescente popularidade, tem mantido preços mais do que atrativos. Uns bons 600 quilômetros é onde você encontra a praia perfeita, o que é difícil porque são todas tão incomuns.

O mar é o Adriático e é realmente azul e turquesa então o ideal é escolher com base Serviços, Se você estiver viajando com sua família ou em casal. A região norte é ideal para quem viaja de carro porque é muito selvagem, e não fica longe da Itália, por isso é facilmente acessível por balsa. área central com Zadar É o que há de melhor em termos de serviços, tem o aeroporto e as principais cidades. Neste caso, porém, também merecem uma visita as ilhas, um verdadeiro paraíso natural.

O litoral sul é muito popular entre muito pequeno Por ser barato, é facilmente acessível a partir da ponta da Itália por balsa e combina tudo o que você precisa para umas típicas férias de verão entre clubes, praias gratuitas e áreas exclusivas.