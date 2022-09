“Carta em nome do Ministro” – Libero Quotidiano

Morgan Ele não esconde mais simpatia por ele Geórgia Meloni. Como uma voz fora do coro no mundo do entretenimento, o cantor tem revelado repetidamente que há uma troca de mensagens entre ele e o líder dos Irmãos da Itália. Outro vê o artista, no cartório Marco Castoldi, Parabéns Meloni. No entanto, o SMS não se limitou a isso: “Enviei uma mensagem escrita para ela no WhatsApp avisando Vittorio meu menino Como ministro, mas certamente não gostaria de tal conselho de nós. No entanto, ela está ocupada no momento e não me responde: é normal, ela está prestes a se tornar primeira-ministra. E ela certamente não tem tempo para me responder.”

para microfones dia das ovelhasNa Rai Radio1, Morgan também revela como conheceu um cientista da FdI. Aliás, Galeota era uma amiga dela que se envolveu na política do partido de Meloni: “Conheci Meloni recentemente, ano passado. Foi isso que despertou meu interesse Por fim, liguei para a Geórgia. Daí o que Morgan chama de ‘cartas simpáticas’, mas Morgan também é um amigo. Silvio Berlusconi: “Fomos até ele com meus pequeninos, fizemos o programa de TV errado, e o cacique disse a Vittorio: Escute, você vive… chega.”

A paixão pela música foi o que os aproximou: “Cantei para ele uma música de Tony Raines, mas não fizemos duetos. Mas liguei para ele para convidá-lo para fazer escolhas de acampamento do X-Factor comigo, teria sido adorável”. Mas ele teve que recusar: Ele me disse: Se eu vier fazer essa coisa Eles me chamam de caminhante.”