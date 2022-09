Locarno, Festa dei Popoli está de volta

No sábado, 1º de outubro, vários anos após a última edição, a cidade de Locarno, em cooperação com muitas organizações e associações, celebrará mais uma vez o Dia do Povo por ocasião do dia da integração nos cantões. Com o slogan “Vamos juntos!” O evento acontecerá na Piazza Grande com a presença de cerca de quarenta associações e entidades que lidam com a integração.

Nancy Longi, Chefe do Departamento Social, Juventude e Cultura, define: “A chamada é ‘recomeçar juntos’, aprendendo a conhecer-se e a respeitar-se e a comparar a individualidade com um sentido acrescido de ‘nós’, para podermos enfrentar da melhor forma também o atual período de inexistência, certeza e construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.”

O evento também coincide com o Dia da Integração de Cantão, em cooperação com o Serviço de Integração de Estrangeiros (SIS) do Departamento de Empresas. A delegada cantonal para a integração, Michela Tresconi, afirmou que: “Promover a convivência harmoniosa entre os vários componentes da população requer um espírito de abertura por parte dos povos indígenas e estrangeiros, mas também favorecer a participação pública e associativa dos estrangeiros, através de momentos de assembléia como o Dia do Povo ».

O festival, que começará na Piazza Grande às 11 e terminará às 23, em caso de mau tempo será realizado no Palexpo (antiga Fevi). Durante o dia, será possível vivenciar as tradições e costumes de diferentes países e viajar os sentidos de um país para outro graças à música, dança, teatro e barracas de comida multiétnica. Afeganistão, Albânia, Angola, Argentina, Brasil, Congo, Colômbia, Cuba, Eritreia, Itália, Kosovo, Oriente Médio, Portugal, Espanha, Sérvia, Síria, Tailândia, Turquia, Suíça, Ticino e muitos outros países e culturas estarão presentes graças às várias sociedades e associações participantes.

Entre as diversas atividades e apresentações que ocorrerão está a conferência “Diáspora, Parceiros de Resposta a Crises e Agentes de Integração”, que acontecerá às 14h30 na Prefeitura do Palazzo Marchacci o Relógio. Falando por Giuliano Battiston, jornalista e pesquisador freelancer, Diretor da Lettera22, que falará sobre a diáspora afegã como parceira na resposta à crise, e a princesa afegã Soraya Malik, que a atualizará sobre a evolução da situação no Afeganistão. Após o retorno do Talibã. Para enriquecer a discussão, estarão presentes muitos representantes das comunidades da diáspora no Ticino. Também está prevista uma intensa programação artística e musical com quinze apresentações no palco da Piazza Grande e diversas atividades de entretenimento para jovens, famílias e até jovens. De fato, haverá diferentes associações na praça que apresentarão jogos, animações e oficinas de diferentes culturas para engajar visitantes de todas as idades.

O evento é organizado pela cidade de Locarno com o apoio do Programa de Integração Regional (Pic 2) da Administração Empresarial e foi possível graças à estreita cooperação com Acli Servizi Ticino, Fundação Elisa, GeaMondo, Grupo Integração Locarno, Il Tragitto , MiTu Gymnastics Together, Workers Aid Swiss, um mundo de cor e graças ao precioso patrocínio de BancaStato, Lions Club Locarno e a companhia elétrica sopracenerina. Os detalhes do evento também estão sendo publicados aos poucos nas páginas do Facebook e Instagram @festadeipopolilocarno.