Stefano Di Martino, mas o que ele fez na cara: ele pagou muito dinheiro em cirurgia

Stefano Di Martino realmente exagerou nos ajustes ou não? Como tá indo? Bianca Guasiero criticou a dançarina, agora uma artista de shows de enorme sucesso, por seu uso excessivo de cirurgia plástica há vários anos. Além disso, parece que circulam na internet várias fotos mostrando o antes e o depois da artista, que foi lançada no vasto mundo do entretenimento por Maria de Filippi.

A que e quantas “alterações estéticas” o cônjuge fez belim ? De acordo com alguns rumores, diz-se que ele pode ter ido longe demais na cirurgia plástica. Mas qual é a verdade? Toques estéticos Qual dançarina realmente passou?

Há muitas fotos que retratam o suposto antes e depois Stefano Di Martino Puramente por exemplo. Afinal, basta comparar uma foto recente com a que existia há alguns anos, e não podemos deixar de notar como Perfil pessoalmente ele é mais linear Atualmente. Não há vestígios daquela “batata” do passado. Mesmo de frente, o nariz tem uma forma diferente, o que pode sugerir máquina de nariz.

lábio? Uma história completamente diferente!

Outra dúvida sobre o retoque diz respeito aos lábios do maestro. Mais uma vez, em comparação com quando ainda era uma competição para Amigos de Maria de FilippiEU’efeito de bloco Em algumas fotos é bem visível, especialmente em relação a lábio inferior. O efeito é bem natural e proporcional, desde que realmente se use algum preenchedor de ácido hialurônico porque francamente não há certeza!

longe com orelhas salientes

Ela é muito famosa orelhas proeminentes Eles literalmente desapareceram Otoplastia. Mas, por outro lado, não era segredo, senão o segredo de Pulcinella, personagem muito querido pelo artista, tendo sido fotografado com Curativos pós-operatórios. Mas sobre isso intervenção judicial Ninguém pode culpá-lo porque não deve ser fácil conviver com tal falha, especialmente se você trabalha no mundo do entretenimento que sabe ser muito duro e duro quando quer, e também definitivamente muito competitivo de muitos pontos de vista .

Mas agora a pergunta de um milhão de dólares é esta: Stefano é ou não exagerado na cirurgia plástica? Pode-se responder com certeza número! O resultado é muito natural, e se antes ele era um menino muito simpático, agora é um homem muito charmoso, além de um profissional com “P” maiúsculo. Além disso, ele também está satisfeito com sua vida amorosa desde que voltou a um relacionamento conjugal estabelecido meses atrás. belimQuem se casou anos atrás, o que fez dele um pai maravilhoso Santiago.