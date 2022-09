Cera e Ásia em perigo? Os desafios estão chegando

Amici 22, Previsão Episódio 2 de outubro de 2022: Celentano lança um novo desafio?

Hoje, 28 de setembro de 2022, o novo episódio de Amigos 22. Esta é a terceira era que veremos, no entanto, ir ao ar no domingo, 2 de outubro, no Canale 5, a partir das 14h. Ação como sempre Maria De Filippi que também colocará os alunos esta semana com novos desafios. Por outro lado, a semana passada para os meninos não foi uma semana fácil, especialmente para os dançarinos. Agora o talento entrou no coração e os mestres começam a explorar as habilidades do grupo.

Alessandra Celentano Em particular, ele submeteu todos os dançarinos a um exame de balé com resultados desastrosos para todos, exceto seu aluno Ramon e Rita. Nenhum dos outros conseguiu passar 3 votos. Um desfecho que já pode ter repercussões durante o episódio que será gravado hoje. Por outro lado, a própria Celentano disse estar pronta para iniciar desafios e sugerir novos alunos em vez daqueles que, para ela, não têm esperança de melhora em pouco tempo. (Ásia Na primeira aula!)

No entanto, Alessandra Celentano não é a única professora disposta a aproveitar desafios com alunos ambiciosos. também Rudy Al Zorbi Ele expressou sua oposição ao aluno em particular: cera. A cantora, sob a tutela de Arisa, foi criticada diversas vezes por Rudy que previu A vontade de desafiá-lo. Vai acontecer no episódio de domingo?

Todos os alunos serão testados esta semana Novas classificações. Os novos ilustres convidados de canto e dança assistirão às apresentações dos alunos e farão um arranjo. O último a dançar e cantar corre o risco de ser desclassificado e deve apresentar-se perante o seu professor.

Lembro-me agora porqueAmigos classe 22 Composta por: Asia Pegolin (dança), Crica (Giovanni Crica, música), Maddalena Svivi (dança), Andre (Andrea Mandelli, música), NDJ (Nicolo di Girolamo, música), Megan Rea (dança), Federica Andriani (vocal) ), Samuel Segreto (dança), Aaron Sener (vocal), Rita Bombelli (dança), Nevio (Marco Fasano, vocal), Gianmarco Petrelli (dança). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, música), Ramon Agnelli (dança), Wax (canção), Samo (Samuel Antenelli, dança), Tommy Dali (Tomaso Daliana, música), Mattia Zinzola (dança latina), Ludovica Grimaldi (dança). No entanto, nenhum deles é seguro: toda semana eles terão que provar que estão à altura da sinistra camisa azul para sobreviver no Canale 5.

